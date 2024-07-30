Giriş Tarihi: 30.07.2024 06:38
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
08:00
Son çıkışı zalimleri öfkelendirdi! Başkan Erdoğan dünyanın korku duvarlarını yıktı
Filistin davasına sahip çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son çıkışı zalimleri öfkelendirdi. Siyonist bakanın yaptığı hadsiz açıklama İsrail'in çöküş korkusunun bir göstergesi oldu. Başkan Erdoğan her zaman mazlumların haklarını savunarak insanlık ve vicdanının sesi oldu. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, zalimlere karşı sert haykırışlarıyla dünyanın korku duvarlarını yıkan Başkan Erdoğan'ın mazlumların nasıl sesi olduğunu anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı