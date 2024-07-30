Son çıkışı zalimleri öfkelendirdi! Başkan Erdoğan dünyanın korku duvarlarını yıktı

Nihayet soykırımcı İsrail daha sert bir tepkiyi hak etti. O sert tepki de Başkan Erdoğan'dan geldi:

"Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok"

Bu sert çıkış, "çöküş korkusu" yaşayan zalimleri çok öfkelendirdi.



