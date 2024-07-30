Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son çıkışı zalimleri öfkelendirdi! Başkan Erdoğan dünyanın korku duvarlarını yıktı
Giriş Tarihi: 30.07.2024 06:38 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 08:00

Son çıkışı zalimleri öfkelendirdi! Başkan Erdoğan dünyanın korku duvarlarını yıktı

Filistin davasına sahip çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son çıkışı zalimleri öfkelendirdi. Siyonist bakanın yaptığı hadsiz açıklama İsrail'in çöküş korkusunun bir göstergesi oldu. Başkan Erdoğan her zaman mazlumların haklarını savunarak insanlık ve vicdanının sesi oldu. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, zalimlere karşı sert haykırışlarıyla dünyanın korku duvarlarını yıkan Başkan Erdoğan'ın mazlumların nasıl sesi olduğunu anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı

MAHMUT ÖVÜR
Son çıkışı zalimleri öfkelendirdi! Başkan Erdoğan dünyanın korku duvarlarını yıktı

İki fotoğraf, ABD Kongresi'nde soykırımcı Netanyahu'nun ayakta alkışlanması, Fransa Olimpiyatları'nda sergilenen rezalet ve soykırımcı İsrail ekibinin pervasızlığı, dünyada yaşanan bütün o zalimliklerin arkasında nasıl bir "Batı" canavarlığı ve kirli bir hesap olduğunu bir kez daha gösterdi.

Son çıkışı zalimleri öfkelendirdi! Başkan Erdoğan dünyanın korku duvarlarını yıktı

Hâlâ içeride görmeyenler, ileri geri konuşanlar olsa da İsrail faşizmi bu canavarlaşan Batı'nın bir ürünü ve hâlâ o canavarı beslemeye, ayakta tutmaya devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son çıkışı zalimleri öfkelendirdi! Başkan Erdoğan dünyanın korku duvarlarını yıktı

Gerçi bu da London Reviev of Books yazarı Adam Shatz'ın dediği gibi; "Bir zamanlar ölüm kamplarından sağ kurtulanlara sığınak olan İsrail devletinin soykırımla suçlanan bir millete dönüştüğü" gerçeğini değiştirmeyecek.

Son çıkışı zalimleri öfkelendirdi! Başkan Erdoğan dünyanın korku duvarlarını yıktı

Dahası öyle bir noktaya gelindi ki, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail devletini soykırımcı ilan etmesi, vicdan sahibi Batılı ve Yahudi aydınların isyanı ve milyonlarca dünya vatandaşının sokaklara dökülmesi bile İsrail'in zalimliğini durdurmaya yetmedi.

Son çıkışı zalimleri öfkelendirdi! Başkan Erdoğan dünyanın korku duvarlarını yıktı

Nihayet soykırımcı İsrail daha sert bir tepkiyi hak etti. O sert tepki de Başkan Erdoğan'dan geldi:
"Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok"
Bu sert çıkış, "çöküş korkusu" yaşayan zalimleri çok öfkelendirdi.

SON DAKİKA