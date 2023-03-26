Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde kim önde? Son seçim anketi sonuçları canlı yayında açıklandı
Giriş Tarihi: 26.03.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 07:55

Son dakika | 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde kim önde? Son seçim anketi sonuçları canlı yayında açıklandı

Son seçim anketi haberleri... Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin yapılacak 14 Mayıs seçimlerine yaklaşık bir buçuk ay kala yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı. AK Parti'nin seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz yaptırdıkları son kamuoyu yoklamasını duyurdu. Buna göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının ilk turda gerekli olan yüzde 50'nin üzerini sağladığını belirten Yavuz bu seçim anketi sonuçlarının Erdoğan'ın icraatları sürdükçe ve 6'lı koalisyon masasının gerçekleri ortaya çıktıkça kendi lehlerine daha da değişeceğini duyurdu. İşte yapılan ankette Erdoğan'ın ve yarışacağı rakiplerinin oy oranı

SABAH İNTERNET
Son dakika | 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde kim önde? Son seçim anketi sonuçları canlı yayında açıklandı

Son dakika son seçim anketi sonuçları: AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçim anket sonuçları ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ali İhsan Yavuz yaptırdıkları kamuoyu yoklamasında AK Parti'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranlarını paylaştı. Buna göre Başkan Erdoğan yüzde 50'nin üzerinde bir seyirle ilerlerken geriye kalan rakiplerin tamamı toplam yüzde 50'nin altında bir oy oranını ancak alabiliyor. İşte son seçim anketi sonuçları...

Son dakika | 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde kim önde? Son seçim anketi sonuçları canlı yayında açıklandı

SON SEÇİM ANKETİNİ A HABER'DE AÇIKLADI

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 2023 genel seçimi anket sonuçları ile ilgili AHaber canlı yayınına konuk oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde kim önde? Son seçim anketi sonuçları canlı yayında açıklandı

AK PARTİ'NİN OYLARI YÜZDE 41 DÜZEYİNDE

Yavuz, AK Parti'nin oyunun şu an yüzde 41 seviyelerinde olduğunu belirterek, seçime kadar bu oranın daha da artacağını söyledi. Yavuz'un açıkladığı Cumhurbaşkanlığı seçim anketi de önemli rakamlara işaret etti.

Son dakika | 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde kim önde? Son seçim anketi sonuçları canlı yayında açıklandı

AK PARTİ'NİN OY ORANI 2018'İN ALTINA DÜŞMEYECEK

Yavuz şunları söyledi: "En son; Mustafa Şen Başkanımız açıkladı. Yeni anketler de var. Sokağın dili de var. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. AK Parti'nin oyu 2018'dekinin altına düşmeyecek."

Son dakika | 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde kim önde? Son seçim anketi sonuçları canlı yayında açıklandı

BUGÜN 41 iSE DAHA DA ÜZERİNE ÇIKACAK DEMEK

"Bugün seçim anketinde oylarımızın yüzde 41 çıkması demek, seçime kadar birkaç puan daha üstüne koyulacağı anlamına geliyor."

SON DAKİKA