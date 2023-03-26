Son dakika | 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde kim önde? Son seçim anketi sonuçları canlı yayında açıklandı

Son dakika son seçim anketi sonuçları: AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçim anket sonuçları ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ali İhsan Yavuz yaptırdıkları kamuoyu yoklamasında AK Parti'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranlarını paylaştı. Buna göre Başkan Erdoğan yüzde 50'nin üzerinde bir seyirle ilerlerken geriye kalan rakiplerin tamamı toplam yüzde 50'nin altında bir oy oranını ancak alabiliyor. İşte son seçim anketi sonuçları...