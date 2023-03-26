Giriş Tarihi: 26.03.2023 07:55
Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
07:55
Son dakika | 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde kim önde? Son seçim anketi sonuçları canlı yayında açıklandı
Son seçim anketi haberleri... Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin yapılacak 14 Mayıs seçimlerine yaklaşık bir buçuk ay kala yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı. AK Parti'nin seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz yaptırdıkları son kamuoyu yoklamasını duyurdu. Buna göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının ilk turda gerekli olan yüzde 50'nin üzerini sağladığını belirten Yavuz bu seçim anketi sonuçlarının Erdoğan'ın icraatları sürdükçe ve 6'lı koalisyon masasının gerçekleri ortaya çıktıkça kendi lehlerine daha da değişeceğini duyurdu. İşte yapılan ankette Erdoğan'ın ve yarışacağı rakiplerinin oy oranı