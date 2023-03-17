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Haberler Galeri Son dakika | 6'lı koalisyon masasında logo ve liste krizi yakın; O partinin oyları çöpe gidecek
Giriş Tarihi: 17.03.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 07:52

Son dakika | 6'lı koalisyon masasında logo ve liste krizi yakın; O partinin oyları çöpe gidecek

6'lı koalisyon masasını bekleyen yeni bir kriz daha baş gösterdi. Tehlikenin adı bu kez "Liste ve logo krizi" olacak. Yeni seçim kanuna göre ittifaklar hem kendi logosuyla seçime girip hem de ittifak ortağının listesinden seçime giremeyecek. Bu kapsamda yeterli oy almayan parti ve ittifak vekil çıkartamayacak. O nedenle 6'lı koalisyondaki karmaşa bu şekilde seçime kadar giderse oyları da çöpe gidecek. Milletvekili çıkarmak için yeterli oyu almayan partinin oyu kimseye yaramayacak. Logosuyla seçime giren partiye kimse listesinde yer vermemiş olacak.

Fatma GÖKSU
Son dakika | 6’lı koalisyon masasında logo ve liste krizi yakın; O partinin oyları çöpe gidecek

Son dakika haberler: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala, ittifak çalışmalarına ağırlık veren kimi partiler seçimlerde istediklerini alamayacak. Yeni seçim kanunu ile ittifaklar kendi amblemleri ile seçime girdiği takdirde milletvekili için gerekli oyu alamadıkları takdirde o sandıkta aldıkları tüm oylar çöpe gidecek. İttifak ortaklarının fazladan vekil çıkarması söz konusu olmayacak. Bir yıl boyunca aday çıkarma krizi yaşayan Millet İttifakı'nda dağılan ve zorla toplanan masada şimdi de milletvekilliği pazarlığı yapıldığı öne sürüldü.

Son dakika | 6’lı koalisyon masasında logo ve liste krizi yakın; O partinin oyları çöpe gidecek

İTTİFAKTAKİ ARTIK OYLAR KİMSEYE YARAMAYACAK

Yeni seçim kanunu ile ittifaklar kendi logoları ile seçime girdiği takdirde milletvekili için gerekli oyu alamadıkları zaman o sandıkta aldıkları tüm oylar çöpe gidecek.

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Son dakika | 6’lı koalisyon masasında logo ve liste krizi yakın; O partinin oyları çöpe gidecek

GELECEK, DEVA VE SAADET'İN OYLARI ÇÖP OLACAK

Örneğin: "Eskisi gibi Saadet Partisi 'hem CHP listesine isim vereyim hem de kendi logom orada dursun' deme şansına sahip olamayacak. Partisinin logosu oy pusulasında yer alıyorsa diğer ittifak partisinin listesinde yer alamıyor. Bu kanun ile kendi logosu ile seçime girerlerse Deva, Gelecek, Saadet Partileri sadece barajı aşma kazanımını görecekler. Bunun dışında partilerin bir kazanımı olmayacak.

Son dakika | 6’lı koalisyon masasında logo ve liste krizi yakın; O partinin oyları çöpe gidecek

YETERLİ OY ALMAYAN VEKİL ÇIKARAMAYACAK

Yeni kanun ile birlikte ittifak içinde olan bir parti kendi logosuyla seçime girdiğinde sandıkta yeterli oy almadığı taktirde aldığı oylar ne kendisine ne de ittifak ortağına vekil olarak katkı sağlamayacak. O sandıkta kendisine atılan oylar da çöp olacak.

Son dakika | 6’lı koalisyon masasında logo ve liste krizi yakın; O partinin oyları çöpe gidecek

İŞTE OY HESABI

Örneğin Sakarya'da bir partinin milletvekili çıkartması için minimum 60 bin oy alması gerekiyor. Saadet Partisi Sakarya'da 20 bin oy alır, İyi Parti 40 bin oy alırsa bu iki ittifak ortağının da aldığı oylar vekil çıkarmaya yeterli olmadığı için verilen oylar çöpe gidecek.

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