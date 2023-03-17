Giriş Tarihi: 17.03.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 07:52

Son dakika | 6'lı koalisyon masasında logo ve liste krizi yakın; O partinin oyları çöpe gidecek

6'lı koalisyon masasını bekleyen yeni bir kriz daha baş gösterdi. Tehlikenin adı bu kez "Liste ve logo krizi" olacak. Yeni seçim kanuna göre ittifaklar hem kendi logosuyla seçime girip hem de ittifak ortağının listesinden seçime giremeyecek. Bu kapsamda yeterli oy almayan parti ve ittifak vekil çıkartamayacak. O nedenle 6'lı koalisyondaki karmaşa bu şekilde seçime kadar giderse oyları da çöpe gidecek. Milletvekili çıkarmak için yeterli oyu almayan partinin oyu kimseye yaramayacak. Logosuyla seçime giren partiye kimse listesinde yer vermemiş olacak.