SON DAKİKA: 6’lı masa adayı kim oldu? 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

İLK AÇIKLAMA: TOPLANTIYA KATILACAĞINI UMUYORUZ

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Meral Akşener'in liderler toplantısına katılıp katılmayacağı sorusuna "Katılmasını bekliyoruz ve umut ediyoruz" cevabını verdi.

ZORLU: CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ÖNERİSİ İLETİLDİ

İmamoğlu ve Yavaş'ın partiden ayrılmasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı. Zorlu, "Milletin sesi, milletin iradesi olması sorumluluğunu en başından bu yana duyan bu sorumluluk bilinciyle hareket eden genel başkanımız, milletimizin sesi doğrultusunda, milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı, milletimizi bu heyecana yeniden sevk edecek yeni bir öneriyle Millet İttifakı'na önerisini oluşturmuştur. Biraz önce sayın büyükşehir belediye başkanlarımız sayın genel başkanımızı ziyaret etti. Bu ziyaretleri sırasında her iki belediye başkanımıza seçilecek 13'üncü cumhurbaşkanının yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerileri önümüzdeki dakikalar içinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da sayın genel başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekilde devam edecek" dedi.