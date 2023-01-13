Giriş Tarihi: 13.01.2023 07:53
Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
07:53
Son dakika | 6'lı masada ABD'ci - Almancı kavgası: "Çıkarlarınızı en iyi ben temsil ederim!"
Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında 6'lı masadaki soğuk savaşı yurtdışı yansımalarıyla birlikte aktardı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilmek ümidiyle mecburen bir arada olan birbirine benzemezlerin farkında olmadan bir krizin de ilerisinde bir kaos düzenine hazırlandığını belirtti. Masada ABD ve Alman taraflarını tutan isimlerin ve buraları 'Çıkarlarını savunabileceğine' inandırmak üzerine bir yarış olduğunu aktaran Övür bu ülkelerin medyasında da aslında kimin kimi desteklediğinin belli olduğunu dile getirdi..