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Haberler Galeri Son dakika | 6'lı masada ABD'ci - Almancı kavgası: "Çıkarlarınızı en iyi ben temsil ederim!"
Giriş Tarihi: 13.01.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 07:53

Son dakika | 6'lı masada ABD'ci - Almancı kavgası: "Çıkarlarınızı en iyi ben temsil ederim!"

Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında 6'lı masadaki soğuk savaşı yurtdışı yansımalarıyla birlikte aktardı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilmek ümidiyle mecburen bir arada olan birbirine benzemezlerin farkında olmadan bir krizin de ilerisinde bir kaos düzenine hazırlandığını belirtti. Masada ABD ve Alman taraflarını tutan isimlerin ve buraları 'Çıkarlarını savunabileceğine' inandırmak üzerine bir yarış olduğunu aktaran Övür bu ülkelerin medyasında da aslında kimin kimi desteklediğinin belli olduğunu dile getirdi..

MAHMUT ÖVÜR
Son dakika | 6’lı masada ABD’ci - Almancı kavgası: Çıkarlarınızı en iyi ben temsil ederim!

GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu masayı sallamaya devam ediyor. Önce yaptığı "Genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" tespitiyle ortalığı karıştırdı.

Sonra bu çıkışı düzelteyim derken daha beterine imza attı.

Son dakika | 6’lı masada ABD’ci - Almancı kavgası: Çıkarlarınızı en iyi ben temsil ederim!

Çıktığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen, "Bir cumhurbaşkanı seçtiniz diyelim. O cumhurbaşkanı 'Sizin oyunuz düşüktü, ben bu kararı veriyorum' derse" sorusuna aynen şöyle diyordu:
"Bunu dediği anda kriz çıkar, Meclis desteğimizi çekeriz, ülke seçime gider."

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Son dakika | 6’lı masada ABD’ci - Almancı kavgası: Çıkarlarınızı en iyi ben temsil ederim!

Sürpriz değil, koalisyon hükümeti kurduklarında çok daha fazlası yaşanacak. Bunu tahmin etmek zor değil.
Aslında masada bir değil, birden fazla kriz alanı var ve kimin galip geleceği de belli değil. Masanın içinde bir adım önde görünse de Kemal Kılıçdaroğlu ile Akşener-İmamoğlu arasındaki kavga sönmüş değil.

Son dakika | 6’lı masada ABD’ci - Almancı kavgası: Çıkarlarınızı en iyi ben temsil ederim!

Küçük partiler adına Davutoğlu-Babacan ikilisinin dayatmaları da, masanın altındaki HDP'nin darbeleri de sürüyor ve masayı sallıyor.

Bu tabloya içeriyle bağlantılı FETÖ ve PKK'nın taleplerini de eklemek gerekiyor. Bütün bu güçlerin etkili olduğu bir hükümet düşünün. Kriz değil kaos çıkar...

Son dakika | 6’lı masada ABD’ci - Almancı kavgası: Çıkarlarınızı en iyi ben temsil ederim!

Ama turpun büyüğü heybede...
İçeride bütün bunlar olurken, 60'tan başlayarak bu ülkede her on yılda bir darbe yaptıran, ekonomik tetikçileriyle piyasayı sabote eden küresel güç merkezleri de boş durmuyor.

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