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Haberler Galeri Son dakika | 6’lı masada yeni kriz; Akşener de adaylığa soyundu
Giriş Tarihi: 19.10.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 11:35

Son dakika | 6’lı masada yeni kriz; Akşener de adaylığa soyundu

Son dakika haberler: Kemal Kılıçdaroğlu ve 2 CHP'li belediye başkanı arasındaki adaylık savaşında anlaşmazlıklar sürerken 6'lı masa için yeni bir kriz daha doğdu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e en yakın isim Genel Başkanı için adaylık paylaşımında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemediğini ancak kendisi de aday olmayacağını belirten Akşener'in fikir değiştirdiğini düşündürdü.

SABAH İNTERNET
Son dakika | 6’lı masada yeni kriz; Akşener de adaylığa soyundu

Son dakika haberler: 6'lı Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı krizinde yeni bir perde açıldı. Daha önce aday olmayacağını belirten ancak ortağı Kılıçdaroğlu'nun da adaylığına sıcak bakmadığını ima eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener fikir değiştirdi.

Son dakika | 6’lı masada yeni kriz; Akşener de adaylığa soyundu

SON DAKİKA | AKŞENER FİKİR DEĞİŞTİRDİ; ADAYLIK MESAJI

Bu değerlendirmeye neden olan paylaşım Akşener'in A takımından ve kendisine çok yakın olan Lütfü Türkkan'dan geldi. Türkkan İYİ Parti Genel Başkanı'nın 6'lı masanın adayı olduğuna işaret eden bir sosyal medya anketi paylaşarak ittifaka mesaj niteliğinde mesajlar verdi.

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Son dakika | 6’lı masada yeni kriz; Akşener de adaylığa soyundu

2 NUMARASI "AKŞENER'İN ADAY OLDUĞU TÜRKİYE ÇOK GÜZEL" DEDİ

Türkkan paylaşımında "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin. Dünya bile çok güzel, yalnız Türkiye değil..!" sözleriyle Akşener'in aday olması gerektiği mesajını verdi.

Son dakika | 6’lı masada yeni kriz; Akşener de adaylığa soyundu

AKŞENER'İN YÜZDE 40 ÇIKTIĞI 6'LI MASA ANKETİNİ PAYLAŞTI

Lütfü Türkkan'ın paylaşımında yer alan ankette 4 isim arasında yüzde 40 ile adaylığı en çok istenen isim olarak gösterilmesi dikkat çekti.

Son dakika | 6’lı masada yeni kriz; Akşener de adaylığa soyundu

3 İSİM ARASINDAN SEÇEMEMİŞLERDİ, 4 OLDU

Bilindiği gibi herkesin kendi PR'ını yaptığı 6'lı masada adaylık tartışmasında uzun süredir Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismi geçmesine rağmen kaçak güreş devam ederken karar ise bir türlü alınamamıştı.

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