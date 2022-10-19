SON DAKİKA | AKŞENER FİKİR DEĞİŞTİRDİ; ADAYLIK MESAJI

Bu değerlendirmeye neden olan paylaşım Akşener'in A takımından ve kendisine çok yakın olan Lütfü Türkkan'dan geldi. Türkkan İYİ Parti Genel Başkanı'nın 6'lı masanın adayı olduğuna işaret eden bir sosyal medya anketi paylaşarak ittifaka mesaj niteliğinde mesajlar verdi.