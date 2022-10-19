Giriş Tarihi: 19.10.2022 11:35
Güncelleme Tarihi: 19.10.2022
11:35
Son dakika | 6’lı masada yeni kriz; Akşener de adaylığa soyundu
Son dakika haberler: Kemal Kılıçdaroğlu ve 2 CHP'li belediye başkanı arasındaki adaylık savaşında anlaşmazlıklar sürerken 6'lı masa için yeni bir kriz daha doğdu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e en yakın isim Genel Başkanı için adaylık paylaşımında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemediğini ancak kendisi de aday olmayacağını belirten Akşener'in fikir değiştirdiğini düşündürdü.