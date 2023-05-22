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Haberler Galeri Son dakika | 7'li masa iki seçim arasında dağıldı! Ya kazanıp dağılsalardı?!
Giriş Tarihi: 22.05.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 08:34

Son dakika | 7'li masa iki seçim arasında dağıldı! Ya kazanıp dağılsalardı?!

Melih Altınok 7'li koalisyon masasında dikkat çeken sessizlik ve adeta altta alta ilerleyen soğuk savaşı yazdı ve fiilen bu koalisyon grubunun dağıldığını belirtti. Altınok iki seçim turu arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgisi ile gerçekleşen bu dağılmanın nasıl gerçekleştiğini yine masanın ortaklarının tavır ve açıklamaları üzerinden değerlendirdi. İşte Akşener, Babacan, Uysal ve Davutoğlu'nun kayıplara karıştığı ve Kılıçdaroğlu'nun HDP'li ortakları, PKK'nın desteği ve millyetçilik oynayan Canan Kaftancıoğlu ile başbaşa kalışının perde arkası

MELİH ALTINOK
Son dakika | 7’li masa iki seçim arasında dağıldı! Ya kazanıp dağılsalardı?!

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk turda 5 puan farkla yenilmesi masayı fena salladı.
Ulusalcı, Kemalist seçmenin oyuyla parlamentoya giren "İslamcılar" Allah bereket versin deyip mecliste ayrı grup kuracaklarının sinyalini veriyorlar.

Son dakika | 7’li masa iki seçim arasında dağıldı! Ya kazanıp dağılsalardı?!

Babacan'ın "Eğer Cumhur İttifakı herhangi bir noktada anayasa değişikliğiyle alakalı 'Gelin biz beraber çalışalım' derse çalışmaya hazırız" çıkışı gelmekte olanın habercisi.

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Son dakika | 7’li masa iki seçim arasında dağıldı! Ya kazanıp dağılsalardı?!

14 Mayıs'tan günler sonra ortaya çıkıp ortaya karışık, ruhsuz bir açıklama yapan Akşener de ortağını "İşte bazen ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir" diye not etti zaten.

Ama Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in samimi itiraflarıyla yenilginin suçuna günahına ortak olmayacaklarının altını çizmeye devam ediyor:

Son dakika | 7’li masa iki seçim arasında dağıldı! Ya kazanıp dağılsalardı?!

"Yaptırmış olduğumuz anketlerde ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu. Bunu CHP'li dostlarımız da biliyor... Ben de CHP Genel Merkezi'ndeydim saat 20:00 itibarıyla 3 aşağı 5 yukarı sonuçlar belliydi."

Seçim akşamı sorumsuzca "Kazandık" diye videolar çeken İmamoğlu ve Yavaş ve İmamoğlu ne derler?

Son dakika | 7’li masa iki seçim arasında dağıldı! Ya kazanıp dağılsalardı?!

Onlar düşüne dursun... Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından bahsetmişken, Gültekin Uysal'ın ilk turdan sonra aklına gelen kurtuluş formülünden bahsetmemek olmaz. Haberlere göre "Bu kadar cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz" diyormuş.
Kendisine "Gelmiş geçmiş en çapsız dışişleri bakanı" diyen Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olmak için geçmişini yakan Davutoğlu duymasın, Uysal'ın çorbasına tükürür vallahi!

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