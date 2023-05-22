Giriş Tarihi: 22.05.2023 08:34
Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
08:34
Son dakika | 7'li masa iki seçim arasında dağıldı! Ya kazanıp dağılsalardı?!
Melih Altınok 7'li koalisyon masasında dikkat çeken sessizlik ve adeta altta alta ilerleyen soğuk savaşı yazdı ve fiilen bu koalisyon grubunun dağıldığını belirtti. Altınok iki seçim turu arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgisi ile gerçekleşen bu dağılmanın nasıl gerçekleştiğini yine masanın ortaklarının tavır ve açıklamaları üzerinden değerlendirdi. İşte Akşener, Babacan, Uysal ve Davutoğlu'nun kayıplara karıştığı ve Kılıçdaroğlu'nun HDP'li ortakları, PKK'nın desteği ve millyetçilik oynayan Canan Kaftancıoğlu ile başbaşa kalışının perde arkası