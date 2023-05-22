Son dakika | 7’li masa iki seçim arasında dağıldı! Ya kazanıp dağılsalardı?!

"Yaptırmış olduğumuz anketlerde ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu. Bunu CHP'li dostlarımız da biliyor... Ben de CHP Genel Merkezi'ndeydim saat 20:00 itibarıyla 3 aşağı 5 yukarı sonuçlar belliydi."

Seçim akşamı sorumsuzca "Kazandık" diye videolar çeken İmamoğlu ve Yavaş ve İmamoğlu ne derler?

