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Haberler Galeri Son dakika: Tarih bugün belli oluyor! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak: İşte o iller
Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 09:41

Son dakika: Tarih bugün belli oluyor! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak: İşte o iller

Son dakika haberleri: AK Parti, tüm Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısının ardından dün planlanan aday tanıtım toplantısını ileri bir tarihe erteledi. Parti yönetiminden adayların hangi gün açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Aday tanıtımın hangi gün açıklanacağı bugün ilan edilmesi bekleniyor. İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak. Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı bir program düzenlenmesi planlanıyor. Açıklanacak 48 belediyede deprem illeri adaylarında büyük değişim yaşanması bekleniyor.

Fatma GÖKSU
Son dakika: Tarih bugün belli oluyor! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak: İşte o iller

Son dakika haberleri: AK Parti, kamuoyu tarafından merakla beklenen belediye başkan adaylarını bu hafta açıklayacak. Aday belirleme sürecini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde titiz bir çalışma ile yürüten parti yönetimi, 5 ayrı parametreyi baz aldı.

Son dakika: Tarih bugün belli oluyor! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak: İşte o iller

Partinin 7 Ocak'ta İstanbul Haliç Kongre merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında 15'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayını açıklanması ile tüm Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı hizmet belediyeciliği heyecanı sardı. 48 il adayı için gözler Ankara'ya çevrildi.

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Son dakika: Tarih bugün belli oluyor! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak: İşte o iller

İLÇELER OCAK SONUNDA TAMAMLANACAK

Ankara'da yapılacak aday tanıtım töreninde sadece il belediye başkan adayları açıklanmış olacak. İlçe belediye başkan adayları için çalışmalar ise devam ediyor. İlçe belediye başkan adaylarının da Ocak ayı sonuna kadar açıklanması planlanıyor. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi metropol illerin ilçe adaylarının açıklanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat katılacak.

Son dakika: Tarih bugün belli oluyor! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak: İşte o iller

Diğer ilçe adaylarının açıklanması ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı törenlerle açıklanacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından tam saha çalışmaları hız kazanacak. Özellikle ramazan ayı da çok iyi değerlendirilecek. İftar ve sahur programları ile seçmenle bir araya gelinecek.

Son dakika: Tarih bugün belli oluyor! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak: İşte o iller

DEPREM İLLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Asrın felaketi olarak nitelendirilen, 6 Şubat depreminde büyük yıkımın yaşandığı deprem illerinin belediye başkanlarında büyük değişim yapılması bekleniyor. Özellikle depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ve yıkımın yoğun olduğu Malatya ile Adıyaman'da mevcut belediye başkanı ile yola devam edilmeyeceği öğrenildi.

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