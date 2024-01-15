Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
09:41
Son dakika: Tarih bugün belli oluyor! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak: İşte o iller
Son dakika haberleri: AK Parti, tüm Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısının ardından dün planlanan aday tanıtım toplantısını ileri bir tarihe erteledi. Parti yönetiminden adayların hangi gün açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Aday tanıtımın hangi gün açıklanacağı bugün ilan edilmesi bekleniyor. İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak. Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı bir program düzenlenmesi planlanıyor. Açıklanacak 48 belediyede deprem illeri adaylarında büyük değişim yaşanması bekleniyor.