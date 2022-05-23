Son dakika | AK Parti’den yoğun mesai; 2023 startı resmen verildi! İşte tarihler

YENİ YOL HARİTASI

Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmaları ile başlaması planlanan toplantı basına kapalı olarak devam edecek. Başta 2023 seçimleri olmak üzere için yeni bir yol haritasının belirleneceği kampın gündeminde Türkiye'nin yeni yol haritasının nasıl şekillendirileceği kapsamlı olarak ele alınacak.

