Giriş Tarihi: 23.05.2022 07:18
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
07:19
Son dakika | AK Parti'den yoğun mesai; 2023 startı resmen verildi! İşte tarihler
Son dakika haberler: AK Parti, Kovid-19 salgının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 3,4, 5 Haziran'da istişare ve değerlendirme toplantısı düzenleyecek. 2023 seçimi için hummalı çalışmalar yürüten AK Parti, koronavirüs nedeniyle en son 2019'da yaptığı istişare değerlendirme toplantısını 3 yılın ardından geniş katılımla gerçekleştirecek. Toplantıda 2023 seçimlerinden ekonomiye, dış politikadan sığınmacılara kadar Türkiye'nin gündemindeki önemli başlıklar değerlendirilecek.