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Haberler Galeri Son dakika | AK Parti'den yoğun mesai; 2023 startı resmen verildi! İşte tarihler
Giriş Tarihi: 23.05.2022 07:18 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 07:19

Son dakika | AK Parti'den yoğun mesai; 2023 startı resmen verildi! İşte tarihler

Son dakika haberler: AK Parti, Kovid-19 salgının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 3,4, 5 Haziran'da istişare ve değerlendirme toplantısı düzenleyecek. 2023 seçimi için hummalı çalışmalar yürüten AK Parti, koronavirüs nedeniyle en son 2019'da yaptığı istişare değerlendirme toplantısını 3 yılın ardından geniş katılımla gerçekleştirecek. Toplantıda 2023 seçimlerinden ekonomiye, dış politikadan sığınmacılara kadar Türkiye'nin gündemindeki önemli başlıklar değerlendirilecek.

Fatma GÖKSU
Son dakika | AK Parti’den yoğun mesai; 2023 startı resmen verildi! İşte tarihler

Son dakika haberler: AK Parti'nin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 4-6 Ekim 2019'da "Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vakti" temasıyla yapılmıştı. Kovid-19 salgınının ardından yapılacak 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, AK Parti'nin 2023 seçimlerine yönelik hazırlıkları masaya yatırılacak, Genel Merkez ve teşkilatların çalışmaları değerlendirilecek.

Son dakika | AK Parti’den yoğun mesai; 2023 startı resmen verildi! İşte tarihler

BAŞKAN ERDOĞAN YAZ DÖNEMİNİ ÇOK ÖNEMSİYOR

Büyük Türkiye ideali için kadın, gençlik kolları ve tüm teşkilat kadrolarının hazır bulunacağı kampta yaz döneminin verimli geçirilmesi için talimat verilecek.

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Son dakika | AK Parti’den yoğun mesai; 2023 startı resmen verildi! İşte tarihler

3 GÜNLÜK 2023 SEÇİMİ START TOPLANTISI

Kızılcahamam'da 3 gün sürecek toplantıya Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları, bakan ve bakan yardımcıları katılacak.

Son dakika | AK Parti’den yoğun mesai; 2023 startı resmen verildi! İşte tarihler

YENİ YOL HARİTASI

Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmaları ile başlaması planlanan toplantı basına kapalı olarak devam edecek. Başta 2023 seçimleri olmak üzere için yeni bir yol haritasının belirleneceği kampın gündeminde Türkiye'nin yeni yol haritasının nasıl şekillendirileceği kapsamlı olarak ele alınacak.

Son dakika | AK Parti’den yoğun mesai; 2023 startı resmen verildi! İşte tarihler

SEÇİM BÖLGELERİNDEN GELEN RAPORLAR

Kamp süresi boyunca halkın talepleri, seçim bölgelerinden gelen raporlar cumhurbaşkanına sunulacak. Son günlerde provokasyonların odağı haline gelen sığınmacılar ve halkı tahrik etmeye çalışanlar konusu detaylı olarak ele alınacak. Hayat pahalılığı ile enflasyonla mücadelede atılan ve atılacak adımlar masaya yatırılacak.

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