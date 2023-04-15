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Haberler Galeri SON DAKİKA: Areda Survey son seçim anket sonucunu paylaştı! Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oyu yüzde kaç? Çarpıcı sonuçlar...
Giriş Tarihi: 15.04.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 12:09

SON DAKİKA: Areda Survey son seçim anket sonucunu paylaştı! Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oyu yüzde kaç? Çarpıcı sonuçlar...

Son dakika haberleri: 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri yaklaşırken, anket şirketleri vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor. Areda Survey 12-14 Nisan tarihleri arasında 10 bin 136 kişinin katımıyla yaptığı Siyasal Eğilim Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Ankete katılan vatandaşlara "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" ve "Milletvekili Genel Seçimlerinde hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi. Anket sonuçları Türk halkının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenini bir kez daha gösterirken, araştırmada dikkat çeken sonuçlar yer aldı. İşte son dakika seçim anketi haberinin detayları...

SON DAKİKA: Areda Survey son seçim anket sonucunu paylaştı! Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin oyu yüzde kaç? Çarpıcı sonuçlar...

SON DAKİKA HABERLERİ: Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanıyor. Ülkenin geleceği açısından büyük öneme sahip olan seçimler öncesi kamuoyu araştırma şirketleri de vatandaşın nabzını yoklama devam ediyor. Son olarak Areda Survey'in 12-14 Nisan tarihleri arasında 10 bin 136 kişinin katımıyla yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Peki Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oyu yüzde kaç? İşte son dakika seçim anketi haberinin detayları...

SON DAKİKA: Areda Survey son seçim anket sonucunu paylaştı! Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin oyu yüzde kaç? Çarpıcı sonuçlar...

Areda Survey tarafından yapılan Siyasal Eğilim Araştırması'nda dikkat çeken sonuçlar yer aldı.

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SON DAKİKA: Areda Survey son seçim anket sonucunu paylaştı! Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin oyu yüzde kaç? Çarpıcı sonuçlar...

Ankete katılan vatandaşlara ilk olarak "14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde kime oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

SON DAKİKA: Areda Survey son seçim anket sonucunu paylaştı! Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin oyu yüzde kaç? Çarpıcı sonuçlar...

BAŞKAN ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİMİ KAZANIYOR

Ankete katılan vatandaşların yüzde 50,8'i Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullandı. Bu sonuca göre Başkan Erdoğan, ilk turda seçimi kazanıyor.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 43.1'de kaldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 4,5, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 1,6 oy aldı.

SON DAKİKA: Areda Survey son seçim anket sonucunu paylaştı! Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin oyu yüzde kaç? Çarpıcı sonuçlar...

Areda Survey, vatandaşlara "14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda kime oy vereceksiniz?" sorusu da yöneltildi.

Vatandaşların yüze 52,6'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47,4'te kaldı.

Anket sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tura kalması halinde seçimleri rahat bir şekilde kazandığı görülüyor.

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