Giriş Tarihi: 15.04.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 12:09

SON DAKİKA: Areda Survey son seçim anket sonucunu paylaştı! Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oyu yüzde kaç? Çarpıcı sonuçlar...

Son dakika haberleri: 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri yaklaşırken, anket şirketleri vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor. Areda Survey 12-14 Nisan tarihleri arasında 10 bin 136 kişinin katımıyla yaptığı Siyasal Eğilim Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Ankete katılan vatandaşlara "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" ve "Milletvekili Genel Seçimlerinde hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi. Anket sonuçları Türk halkının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenini bir kez daha gösterirken, araştırmada dikkat çeken sonuçlar yer aldı. İşte son dakika seçim anketi haberinin detayları...