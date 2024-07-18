Giriş Tarihi: 18.07.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
17:22
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Donald Trump ile telefonda görüştü: Suikast girişimine kınama!
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Adayı Donald Trump ile telefonda görüştü, Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınadı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan Trump ile görüşmesinde, suikast girişimini demokrasiye bir saldırı olarak niteledi, Trump'ın programlarına devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini belirtti.