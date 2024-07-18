SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Donald Trump ile telefonda görüştü: Suikast girişimine kınama!

"SUİKAST GİRİŞİMİ DEMOKRASİYE SALDIRIDIR"

Başkan Erdoğan görüşmede, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi.