Giriş Tarihi: 21.10.2022 11:56
Güncelleme Tarihi: 21.10.2022
12:18
Son dakika | Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu bizzat söyleyince ben de şok oldum!
Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti sonrasında uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı ve gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD ile F-16 konusunun yolunda ilerlediğini belirten Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayıp saatleriyle ilgili de önemli ifadeler kullandı. TTB Başkanı Fincancı'nın çirkin 'Kimyasal silah' iddialarına karşı atılacak adımların takipçisi olacağını belirten Erdoğan'ın gündeminde TOKİ konutları, ekonomi ve Azerbaycan'a dair önemli başlıklar yer aldı.