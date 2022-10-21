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Haberler Galeri Son dakika | Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu bizzat söyleyince ben de şok oldum!
Giriş Tarihi: 21.10.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 12:18

Son dakika | Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu bizzat söyleyince ben de şok oldum!

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti sonrasında uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı ve gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD ile F-16 konusunun yolunda ilerlediğini belirten Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayıp saatleriyle ilgili de önemli ifadeler kullandı. TTB Başkanı Fincancı'nın çirkin 'Kimyasal silah' iddialarına karşı atılacak adımların takipçisi olacağını belirten Erdoğan'ın gündeminde TOKİ konutları, ekonomi ve Azerbaycan'a dair önemli başlıklar yer aldı.

Nazif KARAMAN
Son dakika | Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu bizzat söyleyince ben de şok oldum!

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

AZERBAYCAN TEMASLARI VE HAVALİMANI AÇILIŞI

Kardeş Azerbaycan'ın Zengilan ve Cebrayıl şehirlerine gerçekleştirdiğimiz çalışma ziyaretini hamdolsun başarıyla tamamladık. Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışını aziz kardeşim İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştirdik. Son derece önemli bir konumda bulunan Zengilan'da yapımı tamamlanan havalimanı sadece Azerbaycan için değil tüm bölge için önemli bir katma değer teşkil edecektir. Bölgenin dünya ile bağlantısının yeniden tesisi ve ulaştırma hatlarının kuvvetlendirilmesi, stratejik hamlelerdir. İnşallah bu atılımları seneye Laçın Havalimanı'nı da hizmete açarak taçlandıracağız. Ayrıca Karabağ Cebrayıl Orman Eğitim Merkezi ve Fidanlığı'nın da temelini attık. Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının açılışını yaptık. Dost Agropark'ın temelini de geçen sene aziz kardeşimle birlikte atmıştık. Organik tarım ve hayvancılığın yanı sıra gıda işleme faaliyetlerinin de yapılacağı bu modern tesis, kırsal kalkınma çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır.

Son dakika | Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu bizzat söyleyince ben de şok oldum!

İŞGALDEN KURTARILAN BÖLGELER HIZLA KALKINACAK

Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgalden kurtarılan topraklarında başlattıkları imar ve kalkınma hamlelerini süratle devam ettiriyor. Geçen sene Şuşa ve Fuzuli'yi ziyaret ettiğimizde azat edilen topraklardaki çalışmaları yerinde incelemiştik.

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Son dakika | Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu bizzat söyleyince ben de şok oldum!

Bir yıl sonra Karabağ'ın geldiği noktayı görmek, günden güne gelişimine şahit olmak, doğrusu beni son derece mutlu etti. Bu projelerde kurumlarımızın ve Türk şirketlerinin payının olması bizler için ayrı bir iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle başta İlham kardeşim olmak üzere tüm Azerbaycan halkını bir kez daha tebrik ediyorum. Azerbaycan'ın yatırım hamleleriyle Karabağ'ın kısa süre içinde bölgenin parlayan yıldızı olacağına inanıyorum.

Son dakika | Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu bizzat söyleyince ben de şok oldum!

Ziyaretimizde ayrıca ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri İlham Aliyev kardeşimle yaptığımız görüşmede ele aldık. Güney Kafkasya'ya yönelik ortak vizyonumuzun barış, istikrar ve kalkınma temelinde inşa edildiğini bir kez daha teyit ettik. Sınırların belirlenmesi, Nahçıvan ve Azerbaycan'ın batı bölgeleri arasındaki bağlantı yolunun açılması ve barış anlaşmasının imzalanması bölgenin normalleşmesi için mühim adımları teşkil edecektir. Büyük bedeller ödenerek uzun yıllar sonra bölgede kalıcı barış şansı yakalanmıştır. Biz tüm samimiyetimizle Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı değerlendirmesini bekliyoruz. Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerindeki ilerlemenin Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine de müspet katkı yapacağı şüphesizdir. Kardeş Azerbaycan ile iş birliğimizi "tek millet iki devlet" şiarıyla her alanda daha da güçlendirmekte kararlıyız. Ziyaretimin sadece ikili ilişkilerimiz bakımından değil tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Son dakika | Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu bizzat söyleyince ben de şok oldum!

8 MİLYON TON TAHIL DÜNYA PİYASALARINA ARZ EDİLDİ

Karadeniz tahıl koridoru inisiyatifi kapsamında 20 Ekim 2022 tarihi itibarıyla 363 gemi 8 milyon ton tahıl ve diğer gıda ürünleri dünya piyasalarına arz edildi. Ukrayna limanlarından yapılan sevkiyatın yüzde 62'si Avrupa, yüzde 19,5'i Asya, yüzde 13'ü Afrika, yüzde 5,3'ü Orta Doğu ülkelerine ulaştı. En az gelişmiş ülkelere ise 454 bin 626 ton buğday sevk edildi; bu miktar sadece yüzde 5,7'sine karşılık geliyor. Ürün olarak mısır, buğday, ayçiçeği yağı, kolza tohumu ve ayçiçeği küspesi öne çıkıyor. Bu ürünlerin toplam içindeki payı yüzde 96 civarında. Sevkiyat anlaşmasını uzatma noktasında herhangi bir mâni söz konusu değil. Dün akşam Zelenskiy ile yaptığım görüşmede de Sayın Putin ile yaptığım görüşmede de yine bunu gördüm. Ama bu arada herhangi bir tıkanma olursa aşmamıza mâni bir hal de yok.

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