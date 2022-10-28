SON DAKİKA | Başkan Erdoğan "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıklayacak! " Yeni bir eşiğin kapısındayız"

İşte o açıklamalar ve salondan renkli görüntüler...

"Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesi açıklanıyor! A Haber'e özel açıklamalar: Yeni bir eşiğin kapısındayız | Video

BÜYÜK BİR HEYECAN VAR

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş: AK Parti bu tür programları parti beyannamelerini vizyon belgelerini coşkulu bir şekilde açıklar buna çok önemli bir hazırlık yapar. Bugün de burada salonda çok iyi hazırlık yapılmış. Şimdiden büyük bir heyecan var.