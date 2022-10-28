Giriş Tarihi: 28.10.2022 13:10
Güncelleme Tarihi: 28.10.2022
14:09
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıklayacak! " Yeni bir eşiğin kapısındayız"
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye Yüzyılı vizyon belgesinde Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" başlıklı konuşmasında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım" çağrısı yapacak. A Haber tarihi günde salondaki heyecana ortak oluyor. Milletvekilleri ve alanında uzman isimler canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.