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Haberler Galeri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıklayacak! " Yeni bir eşiğin kapısındayız"
Giriş Tarihi: 28.10.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 14:09

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıklayacak! " Yeni bir eşiğin kapısındayız"

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye Yüzyılı vizyon belgesinde Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" başlıklı konuşmasında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım" çağrısı yapacak. A Haber tarihi günde salondaki heyecana ortak oluyor. Milletvekilleri ve alanında uzman isimler canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyon belgesini açıklayacak! Yeni bir eşiğin kapısındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyon belgesini açıklayacak! Yeni bir eşiğin kapısındayız

Türkiye Yüzyılı vizyon belgesinde Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" başlıklı konuşmasında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım" çağrısı yapacak.

Türkiye Vizyonu'nun temelindeki eser ve hizmetler | Video

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyon belgesini açıklayacak! Yeni bir eşiğin kapısındayız

A Haber tarihi günde salondaki heyecana ortak oluyor. Uzman isimler milletvekilleri canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyon belgesini açıklayacak! Yeni bir eşiğin kapısındayız

İşte o açıklamalar ve salondan renkli görüntüler...

"Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesi açıklanıyor! A Haber'e özel açıklamalar: Yeni bir eşiğin kapısındayız | Video

BÜYÜK BİR HEYECAN VAR

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş: AK Parti bu tür programları parti beyannamelerini vizyon belgelerini coşkulu bir şekilde açıklar buna çok önemli bir hazırlık yapar. Bugün de burada salonda çok iyi hazırlık yapılmış. Şimdiden büyük bir heyecan var.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyon belgesini açıklayacak! Yeni bir eşiğin kapısındayız

Türkiye'nin gündemi tamamen bu vizyon belgesine odaklanmıştı. Bugün burada o heyecanı hep birlikte yaşıyoruz.

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