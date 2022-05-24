Giriş Tarihi: 24.05.2022 07:21
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
07:21
Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıklamasında önemli detay: Yüzbinler bekliyordu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren ve Türkiye için kritik iç ve dış meselelerin ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası dün önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları ekonomi, NATO'daki gelişmeler ve mahkumların izninin uzaması gibi başlıklarda dikkat çekti. Özellikle aileleriyle birlikte verilecek kararı bekleyen mahkumlar Başkan Erdoğan'ın açıklamasını pür dikkat izledi.