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Haberler Galeri Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıklamasında önemli detay: Yüzbinler bekliyordu
Giriş Tarihi: 24.05.2022 07:21 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 07:21

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıklamasında önemli detay: Yüzbinler bekliyordu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren ve Türkiye için kritik iç ve dış meselelerin ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası dün önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları ekonomi, NATO'daki gelişmeler ve mahkumların izninin uzaması gibi başlıklarda dikkat çekti. Özellikle aileleriyle birlikte verilecek kararı bekleyen mahkumlar Başkan Erdoğan'ın açıklamasını pür dikkat izledi.

ERDEM ANILAN
Son dakika | Başkan Erdoğan’ın açıklamasında önemli detay: Yüzbinler bekliyordu

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçti ve iki müjdeyi peş peşe duyurarak, "Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli yolunu açıyoruz. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin ise Covid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi. Erdoğan, Suriye'de terör temzliğine yönelik olarak, "güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenlik alanı oluşturmak için yaptığımız çalışmaların eksik kalan kısımları için çalışmalarımızı yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Son dakika | Başkan Erdoğan’ın açıklamasında önemli detay: Yüzbinler bekliyordu

SON DAKİKA | BAŞKAN ERDOĞAN YÜZBİNLERİN BEKLEDİĞİ KARARLARI AÇIKLADI

1- YOKLAMA KAÇAĞI GENÇLERE MÜJDE

550 bini bulan yoklama kaçağı vakaya gençlerimize müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli yolunu açıyoruz.

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Son dakika | Başkan Erdoğan’ın açıklamasında önemli detay: Yüzbinler bekliyordu

HÜKÜMLÜLERİN İZİNLERİ UZATILDI

Açık cezaevlerindeki hükümlerinin Covid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz.

Son dakika | Başkan Erdoğan’ın açıklamasında önemli detay: Yüzbinler bekliyordu

CUMHURİYETİN 100. YILINA GÖRKEMLİ KUTLAMA PROGRAMI

Önce çok partili siyasi hayata geçip, ardından darbeler ve terörle kesintiye uğrasa da kalkınma hamlelerini başlatarak, kendimize yeni bir yol seçtik. Cumhurbaşkanlığı olarak kapsamlı bir 100. yıl kutlama programı oluşturduk. Milletimize son 2 asırdaki kayıpları ve kazanımları hatırlatacak, Türkiye 100. yıl iddiamızı "100 yılın işini 20 yıla sığdırdık" şiarıyla hayata geçireceğiz. Gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 vizyonundan sonraki hayallerimizi ise Malazgirt Zaferi'ne atfettiğimiz 2071 vizyonu olacak.

Son dakika | Başkan Erdoğan’ın açıklamasında önemli detay: Yüzbinler bekliyordu

"HER HİZMETE KARŞI OLAN BİR MUHALEFETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bizim ülkemizde gerçekleştirdiğimiz büyük demokrasi ve kalkınmanın eksikliği, hatta hataları olabilir. Bunun eksiklerini kapatacak bir muhalefetle konuşmaya her zaman hazırız. Buna mukabil karşımızda sadece siyaset ortaya koyamayan arkayik bir muhalefet var. Getirilen her hizmete projeye karşı olan, ama ortaya bir program koyamayan hatta niyet koyamayan bir muhalefetle karşı karşıyayız.

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