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Haberler Galeri Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Diyarbakır'da; Gözler gün boyu bölgede olacak - CANLI
Giriş Tarihi: 23.10.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 11:52

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Diyarbakır'da; Gözler gün boyu bölgede olacak - CANLI

Dün Malatya'da olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün de geçtiğimiz hafta Bartın'daki felaket nedeniyle ertelediği Diyarbakır programını gerçekleştirecek. Toplu açılış töreninde Diyarbakır ve bölgede biten projelerin kurdelesini kesecek olan Başkan Erdoğan'ın önemli açıklama, temas ve ziyaretleri olacak. İşte SABAH'ın gün boyu takipte olacağı Diyarbakır'dan gelen son dakika haberleri...

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Diyarbakır’da; Gözler gün boyu bölgede olacak - CANLI

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'a gidiyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşmesi beklenen ancak ertelenmek durumunda kalan program bugün yapılacak. Erdoğan, yapımı tamamlanan 140 projenin toplu açılış törenine katılacak ve önemli temaslarda bulunacak.

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Diyarbakır’da; Gözler gün boyu bölgede olacak - CANLI

BARTIN'DAKİ FELAKET NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır programı geçtiğimiz hafta yapılacaktı. Ancak Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazası nedeniyle ertelenmişti. Erdoğan Bartın'a giderek bölgedeki çalışmaları incelemiş ve ailelerle bir araya gelmişti.

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Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Diyarbakır’da; Gözler gün boyu bölgede olacak - CANLI

12 MİLYARLIK YATIRIMIN AÇILIŞINI YAPACAK

Bugün Diyarbakır'da yapılacak program ile ertelenen buluşma gerçekleşmiş olacak. Erdoğan, yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını gerçekleştirecek. Toplu açılış töreni saat 14.00'te yapılacak.

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Diyarbakır’da; Gözler gün boyu bölgede olacak - CANLI

ÖNEMLİ TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRECEK

Başkan Erdoğan'ın önemli temaslarının olacağı Diyarbakır ziyareti Türkiye ve Dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Diyarbakır’da; Gözler gün boyu bölgede olacak - CANLI

KAHRAMAN DİYARBAKIR ANNELERİ ZİYARETTEN MEMNUN

Başkan Erdoğan'ın aylardır HDP ve PKK zulmüne karşı direnen ve evlatları için nöbet tutan "Diyarbakır Anneleri" ile de görüşmesi bekleniyor. Bir bölümü evladına kavuşan bir bölümü de direnişini sürdüren kahraman anneler Erdoğan'ın ziyaretinden memnun olduklarını dile getirdi.

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