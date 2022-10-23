KAHRAMAN DİYARBAKIR ANNELERİ ZİYARETTEN MEMNUN

Başkan Erdoğan'ın aylardır HDP ve PKK zulmüne karşı direnen ve evlatları için nöbet tutan "Diyarbakır Anneleri" ile de görüşmesi bekleniyor. Bir bölümü evladına kavuşan bir bölümü de direnişini sürdüren kahraman anneler Erdoğan'ın ziyaretinden memnun olduklarını dile getirdi.