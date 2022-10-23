Giriş Tarihi: 23.10.2022 11:49
Güncelleme Tarihi: 23.10.2022
11:52
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Diyarbakır'da; Gözler gün boyu bölgede olacak - CANLI
Dün Malatya'da olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün de geçtiğimiz hafta Bartın'daki felaket nedeniyle ertelediği Diyarbakır programını gerçekleştirecek. Toplu açılış töreninde Diyarbakır ve bölgede biten projelerin kurdelesini kesecek olan Başkan Erdoğan'ın önemli açıklama, temas ve ziyaretleri olacak. İşte SABAH'ın gün boyu takipte olacağı Diyarbakır'dan gelen son dakika haberleri...