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Haberler Galeri Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik mesajlar: Son nefesimize kadar buradayız
Giriş Tarihi: 30.05.2022 07:18 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 07:18

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik mesajlar: Son nefesimize kadar buradayız

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Cumhur İttifakı liderlerinin de katıldığı programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kritik mesajlar verdi. Gün boyu etkinlik alanında yüz binlerce vatandaşı ağırlayan İstanbul'un yeni dev Millet Bahçesinde tarihi görüntüler vardı. İşte o görüntüler ve liderlerin konuşmalarından öne çıkanlar

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kritik mesajlar: Son nefesimize kadar buradayız

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katıldı. Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanları dikti. Başkan Erdoğan'a Sevgi Evleri'nden gelen çocukların da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 çocuk eş zamanlı fidan dikerek eşlik etti. Fidan dikiminin ardından anı kütüğüne plaka çakıldı. Erdoğan'ın alana gelişinden önce tören alanında Solo Türk gösteri uçuşu yaparken, sanatçılar Yücel Arzen ve Esat Kabak Konser verdi.

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kritik mesajlar: Son nefesimize kadar buradayız

Törene Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakanlar, MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Lider Mustafa Destici ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sahnenin solunda ve sağında 569 mehter ve yeniçeri yer alırken, yine sahnede 569 çocuk tören boyunca oturdu. Ayrıca sahnede 16 Türk devletini temsili kıyafetleriyle askerler yer aldı.

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Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kritik mesajlar: Son nefesimize kadar buradayız

'ŞU ANDA 560 BİN KİŞİ KARŞIMDA BULUNUYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un fethiyle 569. Yıl dönümünü kutladığımız bugünde aldığım resmi rakamlarla şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor. Siz ne güzel insanlarsınız. Sizden İstanbul'un inşallah 2023'e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz" dedi.

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kritik mesajlar: Son nefesimize kadar buradayız

'2053 VİZYONUMUZU TEMSİLEN 600 EVLADIMIZ DA BURADA'

Erdoğan, "Bugün İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü. Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Bu yıl dönümünü temsilen 569 yeniçerimiz burada. Bu demektir ki fethin 600. yıl dönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık. 2053 vizyonumuzu temsilen 600 evladımız da burada. Bu sembollerin her biri geleceğe tutulmuş birer ışıktır.

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kritik mesajlar: Son nefesimize kadar buradayız

Bugün burada bütünüyle bulunan evlatlarımız. Yarın kendi sorumluluk alanındaki başarıyla milletimizin iftihar vesilelerine dönüşeceklerdir. Bugün burada vizyon olarak konuştuklarımız yarın ülkemizin hakikatleri olarak önümüze çıkacaktır" diye konuştu

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