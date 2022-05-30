Giriş Tarihi: 30.05.2022 07:18
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
07:18
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik mesajlar: Son nefesimize kadar buradayız
Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Cumhur İttifakı liderlerinin de katıldığı programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kritik mesajlar verdi. Gün boyu etkinlik alanında yüz binlerce vatandaşı ağırlayan İstanbul'un yeni dev Millet Bahçesinde tarihi görüntüler vardı. İşte o görüntüler ve liderlerin konuşmalarından öne çıkanlar