'2053 VİZYONUMUZU TEMSİLEN 600 EVLADIMIZ DA BURADA'



Erdoğan, "Bugün İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü. Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Bu yıl dönümünü temsilen 569 yeniçerimiz burada. Bu demektir ki fethin 600. yıl dönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık. 2053 vizyonumuzu temsilen 600 evladımız da burada. Bu sembollerin her biri geleceğe tutulmuş birer ışıktır.