Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
10:07
Son dakika | BM'deki tarihi konuşma dünya basınında böyle yankılandı: Erdoğan meydan okudu!
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Uluslararası medyanın son dakika koduyla okuyucularına servis ettiği haberlerde, Başkan Erdoğan'ın İsrail vahşetine ve Katil Netanyahu'ya yönelik sert sözleri ön plana çıkarıldı. Öte yandan; Yunan gazete ve televizyonları da Başkan Erdoğan'ın dünya ülkelerine 'KKTC'yi tanıyın' çağrısına vurgu yaparak, "Erdoğan'ın büyük meydan okuması" ifadelerini kullandı.