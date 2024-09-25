Son dakika | BM’deki tarihi konuşma dünya basınında böyle yankılandı: Erdoğan meydan okudu!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi. Soykırımcı İsrail'in vahşetlerine karşı dünyaya çağrıda bulundu, Katil Netanyahu'ya yönelik Hitler benzetmesi yaptı. Dünya medyası Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşlarını ve mesajları tek tek okuyucularına son dakika koduyla duyurdu.