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Haberler Galeri Son dakika | BM'deki tarihi konuşma dünya basınında böyle yankılandı: Erdoğan meydan okudu!
Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 10:07

Son dakika | BM'deki tarihi konuşma dünya basınında böyle yankılandı: Erdoğan meydan okudu!

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Uluslararası medyanın son dakika koduyla okuyucularına servis ettiği haberlerde, Başkan Erdoğan'ın İsrail vahşetine ve Katil Netanyahu'ya yönelik sert sözleri ön plana çıkarıldı. Öte yandan; Yunan gazete ve televizyonları da Başkan Erdoğan'ın dünya ülkelerine 'KKTC'yi tanıyın' çağrısına vurgu yaparak, "Erdoğan'ın büyük meydan okuması" ifadelerini kullandı.

Son dakika | BM’deki tarihi konuşma dünya basınında böyle yankılandı: Erdoğan meydan okudu!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi. Soykırımcı İsrail'in vahşetlerine karşı dünyaya çağrıda bulundu, Katil Netanyahu'ya yönelik Hitler benzetmesi yaptı. Dünya medyası Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşlarını ve mesajları tek tek okuyucularına son dakika koduyla duyurdu.

Son dakika | BM’deki tarihi konuşma dünya basınında böyle yankılandı: Erdoğan meydan okudu!

New York Times | Başkan Recep Erdoğan'ın sözlerine ilk sayfasında yer verdi. Gazetede, Erdoğan'ın 20 dakika boyunca Tel Aviv yönetimini sert biçimde eleştirdiğini vurgulandı.

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Son dakika | BM’deki tarihi konuşma dünya basınında böyle yankılandı: Erdoğan meydan okudu!

Reuters | Başkan Erdoğan'ın BM ve Batı değerlerinin Gazze'de öldüğü sözlerine manşette yer verdi.

Son dakika | BM’deki tarihi konuşma dünya basınında böyle yankılandı: Erdoğan meydan okudu!

NETANYAHU HİTLER GİBİ VE DURDURULMALI

Alman gazeteleri de Erdoğan'ın Netanyahu ve Hitler benzetmesini ön plana taşıdı.

Die Welt | Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere dönüp, "İsrail'in soykırım yapıyor" dediğini yazdı. Erdoğan'ın, "Netanyahu, Hitler gibi durdurulmalı" ifadesini de aktardı.

Son dakika | BM’deki tarihi konuşma dünya basınında böyle yankılandı: Erdoğan meydan okudu!

Sırp haber ajansı Politika, "Erdoğan Netanyahu'yu bir kez daha Hitler'e benzetti" dedi.

Hırvat devlet televizyonu HRT, Erdoğan'ın 'İsrail'i Durdurun' çağrısını izleyicileriyle paylaştı.

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