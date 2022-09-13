Son dakika | CHP - HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP’nin Kılıçdaroğlu’na koştuğu 3 şart

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde oluşturulan 6'lı masanın, HDP'ye bakanlık verme planı deşifre oldu. İşte HDP'nin CHP ve 6'lı masanın diğer ortaklarına entegre edilme yöntemi ve gizli ortağın köşeye sıkıştırdığı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istekleri...