Giriş Tarihi: 13.09.2022 07:06
Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
07:39
Son dakika | CHP - HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP'nin Kılıçdaroğlu'na koştuğu 3 şart
Son dakika haberler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde oluşturulan 6'lı masanın, HDP'ye bakanlık verme planı deşifre oldu. CHP'nin, kamuoyunda tepki görür endişesiyle gizli yürüttüğü HDP ile pazarlık sürecinin bir Genel Başkan Yardımcısı üzerinden koordine edildiği ortaya çıktı. Ayrıca HDP'nin destek için Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 şart sunduğu aktarıldı. İşte detaylar