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Haberler Galeri Son dakika | CHP - HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP'nin Kılıçdaroğlu'na koştuğu 3 şart
Giriş Tarihi: 13.09.2022 07:06 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 07:39

Son dakika | CHP - HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP'nin Kılıçdaroğlu'na koştuğu 3 şart

Son dakika haberler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde oluşturulan 6'lı masanın, HDP'ye bakanlık verme planı deşifre oldu. CHP'nin, kamuoyunda tepki görür endişesiyle gizli yürüttüğü HDP ile pazarlık sürecinin bir Genel Başkan Yardımcısı üzerinden koordine edildiği ortaya çıktı. Ayrıca HDP'nin destek için Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 şart sunduğu aktarıldı. İşte detaylar

Fatma GÖKSU
Son dakika | CHP - HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP’nin Kılıçdaroğlu’na koştuğu 3 şart

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde oluşturulan 6'lı masanın, HDP'ye bakanlık verme planı deşifre oldu. İşte HDP'nin CHP ve 6'lı masanın diğer ortaklarına entegre edilme yöntemi ve gizli ortağın köşeye sıkıştırdığı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istekleri...

Son dakika | CHP - HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP’nin Kılıçdaroğlu’na koştuğu 3 şart

BU İŞE EN GÖZ ÖNÜNDE OLMAYAN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ATANMIŞ

CHP'nin, kamuoyunda tepki görür endişesiyle gizli yürüttüğü HDP ile pazarlık sürecinin, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı üzerinden koordine edildiği ortaya çıktı.

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Son dakika | CHP - HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP’nin Kılıçdaroğlu’na koştuğu 3 şart

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 3 ŞART

Uzun süredir alttan alta süren görüşmelerde HDP'lilerin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına destek için 3 şart ileri sundukları öğrenildi. O 3 şart şu şekilde:

Son dakika | CHP - HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP’nin Kılıçdaroğlu’na koştuğu 3 şart

1- İmzalanacak protokole Kürt sorununa ilişkin yeni bir 'Çözüm Sürecinin' yürütülmesiyle ilgili ifade konulacak.

Son dakika | CHP - HDP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! İşte HDP’nin Kılıçdaroğlu’na koştuğu 3 şart

2- Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi kapısı açılacak. 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi Selahattin Demirtaş ise serbest kalacak.

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