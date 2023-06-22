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Haberler Galeri Son dakika: CHP'de değişim hayal! 81 il başkanından Kılıçdaroğlu'na 'evet', İmamoğlu'na 'bay bay'!
Giriş Tarihi: 22.06.2023 13:22 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 13:57

Son dakika: CHP'de değişim hayal! 81 il başkanından Kılıçdaroğlu'na 'evet', İmamoğlu'na 'bay bay'!

Son dakika haberleri: Seçimlerin ardından CHP'de değişim tartışmaları sürerken, Ankara'da kritik bir toplantı yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 81 il başkanıyla görüştü. Görüşmenin ardından 81 il başkanı tarafından ortak açıklama yapıldı. Kılıçdaroğlu'na adeta arka çıkan il başkanları, "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İl başkanlarının açıklaması ile eş zamanlı açıklama yapan İmamoğlu ise değişim mesajını yineledi. İmamoğlu ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasının beklentilerini karşılamadığını dile getirdi.

Son dakika: CHP’de değişim hayal! 81 il başkanından Kılıçdaroğlu’na ’evet’, İmamoğlu’na ’bay bay’!

Son dakika haberleri: 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de değişim tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara'da partisinin 81 il başkanıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantı yaklaşık 9 saat sürdü.

Son dakika: CHP’de değişim hayal! 81 il başkanından Kılıçdaroğlu’na ’evet’, İmamoğlu’na ’bay bay’!

Toplantının ardından 81 il başkanı ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'na adeta arka çıkan il başkanları, 'değişim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu'nu ise eleştirdi.

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Son dakika: CHP’de değişim hayal! 81 il başkanından Kılıçdaroğlu’na ’evet’, İmamoğlu’na ’bay bay’!

"KALICI BİR DEĞİŞİMİ SAĞLAYACAK KİŞİLERDEN ZİYADE FİKİRLER VE İLKELERDİR"

Açıklamada, değişimin "albenisi olan sihirli bir sözcük" olduğu belirtilerek, " Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle İmamoğlu hedef alındı.

Son dakika: CHP’de değişim hayal! 81 il başkanından Kılıçdaroğlu’na ’evet’, İmamoğlu’na ’bay bay’!

Açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itibarsızlaştırılmaması gerektiği ifade edildi.

Son dakika: CHP’de değişim hayal! 81 il başkanından Kılıçdaroğlu’na ’evet’, İmamoğlu’na ’bay bay’!

"KURULTAY SÜRECİNİ FİİLİ OLARAK BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ"

Açıklamada ayrıca, "Bu bakış açısıyla kişi merkezli değil, ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz.

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