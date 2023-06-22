Giriş Tarihi: 22.06.2023 13:22 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 13:57

Son dakika: CHP'de değişim hayal! 81 il başkanından Kılıçdaroğlu'na 'evet', İmamoğlu'na 'bay bay'!

Son dakika haberleri: Seçimlerin ardından CHP'de değişim tartışmaları sürerken, Ankara'da kritik bir toplantı yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 81 il başkanıyla görüştü. Görüşmenin ardından 81 il başkanı tarafından ortak açıklama yapıldı. Kılıçdaroğlu'na adeta arka çıkan il başkanları, "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İl başkanlarının açıklaması ile eş zamanlı açıklama yapan İmamoğlu ise değişim mesajını yineledi. İmamoğlu ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasının beklentilerini karşılamadığını dile getirdi.