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Haberler Galeri Son dakika: CHP'de güç savaşları! Ayak oyunlarının, trol savaşları ve kumpasların ardı arkası kesilmiyor
Giriş Tarihi: 12.11.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 06:58

Son dakika: CHP'de güç savaşları! Ayak oyunlarının, trol savaşları ve kumpasların ardı arkası kesilmiyor

Son dakika haberi: CHP'de yaşanan iç savaşlarının sonu bir türlü bitmek bilmiyor. Herkesin kendi paralı trol ordusunu kurduğu CHP'de ayak oyunları ve kumpaslar eksik olmuyor. Parti içi iktidar savaşlarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fonlaması ile genel başkanlık koltuğundan indirilen Kemal Kılıçdaroğlu da yer alıyor. SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, CHP'nin içine girdiği sarmalı anlatan ve parti içi kumpasları eksik olmadığı ana muhalefetin düştüğü durumu gözler önüne seren bir yazı kaleme aldı. İşte Yavuz Donat'ın o yazısı...

YAVUZ DONAT
Son dakika: CHP’de güç savaşları! Ayak oyunlarının, trol savaşları ve kumpasların ardı arkası kesilmiyor

Kaynayan kazan... Arapsaçı... Şamata... Bitmeyen çalkantı... Ayak oyunları... Trol savaşları... Cumhuriyet Halk Partisi'nden söz ediyoruz.
Ağzı olan konuşuyor.
Partinin içi... 17-18. yüzyıl Yeniçeri Ocağı gibi.

Son dakika: CHP’de güç savaşları! Ayak oyunlarının, trol savaşları ve kumpasların ardı arkası kesilmiyor

Genel Başkan Özgür Özel, partiyi iktidar yapacağını tekrarlayıp duruyor...
Fakat...
CHP'linin biri... Yoluna mayın döşüyor.
Diğeri... Ceketinin eteğini çekiyor.
Öteki... Ayağına çelme takıyor.

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Son dakika: CHP’de güç savaşları! Ayak oyunlarının, trol savaşları ve kumpasların ardı arkası kesilmiyor

Trakyalıya, "İşler nasıl?" diye sormuşlar.
Yanıt vermiş:
"Aynı be ya."
CHP'de durum... Yıllardır aynı... Değişen bir şey yok... Sürekli iç çekişme... "Aynı be ya..."

Son dakika: CHP’de güç savaşları! Ayak oyunlarının, trol savaşları ve kumpasların ardı arkası kesilmiyor

BORÇLA SİYASET YAPMAK... ZOR

Mesut Yılmaz, Anavatan Partisi'ne Genel Başkan seçildi... Başbakan oldu... 1991... Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Genel Başkan ve Başbakan olarak ilk konuşmasını yapıyor.
Aynı gün... Güniz Sokak- 31... Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'in evi... Orta kat... Televizyon açık.
Mesut Yılmaz... "Kimseye borcum yok" diyor.

Son dakika: CHP’de güç savaşları! Ayak oyunlarının, trol savaşları ve kumpasların ardı arkası kesilmiyor

Demirel... Ekrana sesleniyor:
"Borcun çok... En başta da Turgut Bey'in eşine ve çocuklarına borcun var... İnkâr mı ediyorsun?"
O tarihte, Semra Özal ANAP'ın İstanbul İl Başkanı idi.
Çocuklarıyla birlikte... Mesut Bey'e destek vermişlerdi.

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