Giriş Tarihi: 12.11.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024
06:58
Son dakika: CHP'de güç savaşları! Ayak oyunlarının, trol savaşları ve kumpasların ardı arkası kesilmiyor
Son dakika haberi: CHP'de yaşanan iç savaşlarının sonu bir türlü bitmek bilmiyor. Herkesin kendi paralı trol ordusunu kurduğu CHP'de ayak oyunları ve kumpaslar eksik olmuyor. Parti içi iktidar savaşlarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fonlaması ile genel başkanlık koltuğundan indirilen Kemal Kılıçdaroğlu da yer alıyor. SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, CHP'nin içine girdiği sarmalı anlatan ve parti içi kumpasları eksik olmadığı ana muhalefetin düştüğü durumu gözler önüne seren bir yazı kaleme aldı. İşte Yavuz Donat'ın o yazısı...