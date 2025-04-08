SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel tek adamlık yolunda! PM’de güç dengeleri değişti: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’na kesik

MUHALEFETİN YARISI ERİDİ



Özel'in ortaya çıkan anahtar listesinde en büyük darbeyi Kemal Kılıçdaroğlu cephesi yedi. Listede, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Orhan Sarıbal, Müslim Sarı, Koza Yardımcı ve Mehmet Tüm yer almadı.



