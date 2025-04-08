Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:57
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
07:15
SON DAKİKA | CHP'de Özgür Özel tek adamlık yolunda! PM’de güç dengeleri değişti: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’na kesik
Son dakika haberi: CHP'de olağanüstü kurultay kapsamında gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) seçimlerine Genel Başkan Özgür Özel'in değişiklikleri damga vurdu. Anahtar listesi firesiz şekilde PM'ye seçilen Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kanadındaki toplam 8 üyeyi saf dışı bıraktı.