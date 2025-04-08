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Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP'de Özgür Özel tek adamlık yolunda! PM’de güç dengeleri değişti: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’na kesik
Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:57 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 07:15

SON DAKİKA | CHP'de Özgür Özel tek adamlık yolunda! PM’de güç dengeleri değişti: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’na kesik

Son dakika haberi: CHP'de olağanüstü kurultay kapsamında gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) seçimlerine Genel Başkan Özgür Özel'in değişiklikleri damga vurdu. Anahtar listesi firesiz şekilde PM'ye seçilen Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kanadındaki toplam 8 üyeyi saf dışı bıraktı.

MURATHAN YILDIRIM
SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel tek adamlık yolunda! PM’de güç dengeleri değişti: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’na kesik

Son dakika haberi: CHP'de merakla beklenen PM seçimleri 'çarşaf liste' usulüyle yapıldı. Özgür Özel'in yanı sıra parti içi muhalefet adına CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da bir anahtar liste çıkardı.

SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel tek adamlık yolunda! PM’de güç dengeleri değişti: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’na kesik

Özel'in hazırlamış olduğu anahtar listede, mevcut PM'deki 10 üyeye çizik atıldığı görüldü. 60 kişilik PM'de 8 isim Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekle biliniyordu. 16 isim ise 2023 yılındaki kurultayda İmamoğlu'nun Özel'e yoğun baskısı sonucu PM'ye girmeyi başaran siyasilerden oluşuyordu.

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SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel tek adamlık yolunda! PM’de güç dengeleri değişti: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’na kesik

MUHALEFETİN YARISI ERİDİ

Özel'in ortaya çıkan anahtar listesinde en büyük darbeyi Kemal Kılıçdaroğlu cephesi yedi. Listede, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Orhan Sarıbal, Müslim Sarı, Koza Yardımcı ve Mehmet Tüm yer almadı.

SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel tek adamlık yolunda! PM’de güç dengeleri değişti: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’na kesik

Sarıbal, Sarı ve Yardımcı, muhalefet kanadının anahtar listesinden seçime dâhil olsa da PM'ye girecek kadar oy alamadı. Böylelikle yeni PM'de Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen üyelerin sayısı 8'den 4'e düşmüş oldu.

SON DAKİKA | CHP’de Özgür Özel tek adamlık yolunda! PM’de güç dengeleri değişti: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’na kesik

İMAMOĞLU DA DARBE YEDİ

PM seçimlerinde darbe alan bir diğer grup da İmamoğlu'nun oluşturduğu 'İstanbul oluşumu' oldu.