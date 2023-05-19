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Haberler Galeri Son dakika | CHP'de skandal: Seçimi kaybedince başörtülü partiliyi tartaklayıp AK Parti'ye göndermişler!
Giriş Tarihi: 19.05.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 08:25

Son dakika | CHP'de skandal: Seçimi kaybedince başörtülü partiliyi tartaklayıp AK Parti'ye göndermişler!

Bursa'da seçimlerin ardından CHP ilçe örgütü binasında skandal bir olay yaşandı. İş istemek için partiye giden 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Merve Kaya, CHP'li partililer tarafından hakarete uğrayıp darp edildiğini iddia etti. CHP'li kadına seçim mağlubiyeti sonrasında "Senin gibiler yüzünden oldu. Ajan defol git buradan. AKP'ye git" dedikleri aktarıldı!

MUHARREM DOĞANTEZ
Son dakika | CHP’de skandal: Seçimi kaybedince başörtülü partiliyi tartaklayıp AK Parti’ye göndermişler!

Bursa'da seçimlerin ardından CHP ilçe örgütü binasında skandal bir olay yaşandı. İş istemek için partiye giden 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Merve Kaya, CHP'li partililer tarafından hakarete uğrayıp darp edildiğini iddia etti. O sırada parti binasında bulunan Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Zeynep Akış Serintürk tarafından da fiziksel şiddete uğradığını iddia eden Kaya, kolundan tutularak dışarıya atıldığını ileri sürdü. Merve Kaya kendisine, "Senin gibi başörtülüler ve senin gibi zihniyetler yüzünden yine seçimi kaybettik defol git buradan" diye hakarete ve şiddete maruz kaldığını öne sürerek 4 kişi hakkında şikayette bulundu.

Son dakika | CHP’de skandal: Seçimi kaybedince başörtülü partiliyi tartaklayıp AK Parti’ye göndermişler!

Skandal olay Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşandı. Yaklaşık 6 ay önce eşi ve 3 çocuğu ile birlikte Çankırı'dan gelerek Gemlik'e yerleşen Merve Kaya, eşiyle birlikte bir süre burada kendilerine iş aradı. Ancak bir türlü işe giremeyen çift, geçim sıkıntısı çekmeye başladı. Hiçbir partiye üye kaydı olmayan Merve Kaya, çevresindeki insanların, "Burada CHP'li Belediye var. Seçimler yaklaşıyor. Git seçim çalışmalarına katıl. Yardımcı ol. Seçimlerden sonra da kendine ve eşine iş istersin" şeklindeki öneriler üzerine CHP'nin açtığı seçim bürosuna gitti.

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Son dakika | CHP’de skandal: Seçimi kaybedince başörtülü partiliyi tartaklayıp AK Parti’ye göndermişler!

Burada durumunu anlatan ve ücretsiz bir şekilde seçim çalışmalarına başlayan Merve Kaya yaklaşık 20 gün boyunca tüm miting ve seçim çalışmalarına eksiksiz katıldı. Seçimlerin tamamlanmasının ardından 16 Mayıs Salı günü CHP İlçe Binasına giden Kaya, burada beklemediği skandal niteliğinde bir tepki ile karşılaştı.

Son dakika | CHP’de skandal: Seçimi kaybedince başörtülü partiliyi tartaklayıp AK Parti’ye göndermişler!

"UĞRADIĞIM HAKARETLER KARŞISINDA ŞOKE OLDUM"

İlçe binasına girdiğinde ilk olarak Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aysun hanım ile karşılaştığını belirten Merve Kaya, "Aysun hanımı görünce, nasılsınız başkanım dedim, O da bana nasıl olayım, senin gibi başörtülü zihniyetler yüzünden yine seçimi kaybettik. Buradan derhal gitmeni istiyorum. Burayı terk et dedi. Ben daha ne olduğunu anlamadan, CHP İlçe Başkanı Şükrü Aksu geldi. Sen AKP'nin casusuna benziyorsun, ya buradan gidersin ya da ben seni dışarı attırırım, dedi. Büyük bir şok geçirdim.

Son dakika | CHP’de skandal: Seçimi kaybedince başörtülü partiliyi tartaklayıp AK Parti’ye göndermişler!

Ben bir vatandaşım beni buradan neden attırıyorsunuz, neden benimle böyle konuşuyorsunuz dediğim sırada, yukardan Gemlik Belediyesi Başkan Yardımcısı CHP'li Zeynep Akış Serintürk indi. Tartışma sırasında konuya dahil olup bu şekilde burada konuşamazsın. Buradan çıkıp git. Sen CHP'ye değil AK Parti'ye layıksın geldiğin yere git. diyerek benim kolumu sıktı ve çekiştirmeye başladı" dedi.

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