Giriş Tarihi: 19.05.2023 08:25
Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
08:25
Son dakika | CHP'de skandal: Seçimi kaybedince başörtülü partiliyi tartaklayıp AK Parti'ye göndermişler!
Bursa'da seçimlerin ardından CHP ilçe örgütü binasında skandal bir olay yaşandı. İş istemek için partiye giden 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Merve Kaya, CHP'li partililer tarafından hakarete uğrayıp darp edildiğini iddia etti. CHP'li kadına seçim mağlubiyeti sonrasında "Senin gibiler yüzünden oldu. Ajan defol git buradan. AKP'ye git" dedikleri aktarıldı!