Son dakika | CHP’de TEK ADAM isyanı büyüyor! Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sının şifresi çözüldü

DEVLETE 'KATİL' DİYEN BİLE VAR

Onursal Adıgüzel'in yerine CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı yaptığı Devrim Barış Çelik, devleti 'katil' olarak tanımladığı birçok skandal paylaşıma imza atmış. Çelik, 2015 yılında Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Şavşat katliamının yıldönümünde devlet terörüyle ölümsüzleşen devrimcileri saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.