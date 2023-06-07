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Haberler Galeri Son dakika | CHP'de TEK ADAM isyanı büyüyor! Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sının şifresi çözüldü
Giriş Tarihi: 07.06.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 07:51

Son dakika | CHP'de TEK ADAM isyanı büyüyor! Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sının şifresi çözüldü

Yeni MYK'da parti örgütü ve örgüt yönetimlerini üstlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinden tepki üzerine tepki geldi. Kurultay öncesi koltuğunu sağlama alabilmek için hayati konumdaki görevleri kendine bağlayan Kılıçdaroğlu, diğer atamalarıyla da gündem oldu. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak adına oluşturduğu yeni MYK üyelerinin sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor. Devlete katil diyenden, FETÖ'nün kumpas kasetlerini yaydığı için hapis cezası alan, Başkan Erdoğan'a galiz küfürler savurandan, PKK'dan oy dilenene kadar birçok isim CHP'nin yeni MYK'da kendisine yer buldu.

HARUN SEKMEN
MURATHAN YILDIRIM
Son dakika | CHP’de TEK ADAM isyanı büyüyor! Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sının şifresi çözüldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak adına oluşturduğu yeni MYK üyelerinin sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor. Devlete katil diyenden, FETÖ'nün kumpas kasetlerini yaydığı için hapis cezası alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a galiz küfürler savurandan, PKK'dan oy dilenene kadar birçok isim CHP'nin yeni MYK'da kendisine yer buldu.

Son dakika | CHP’de TEK ADAM isyanı büyüyor! Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sının şifresi çözüldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki hafta arayla yaşadığı iki seçim hezimetini unutturmak ve seçmenini oyalamak için yenide oluşturduğu MYK'sında yer alan isimlerden birçoğu skandallarıyla biliniyor.

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Son dakika | CHP’de TEK ADAM isyanı büyüyor! Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sının şifresi çözüldü

DEVLETE 'KATİL' DİYEN BİLE VAR

Onursal Adıgüzel'in yerine CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı yaptığı Devrim Barış Çelik, devleti 'katil' olarak tanımladığı birçok skandal paylaşıma imza atmış. Çelik, 2015 yılında Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Şavşat katliamının yıldönümünde devlet terörüyle ölümsüzleşen devrimcileri saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika | CHP’de TEK ADAM isyanı büyüyor! Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sının şifresi çözüldü

KUMPAS KASETLERİNİ YAYMAKTAN HAPİS CEZASI

Sosyal medya ekibinin başına getirilen Eren Erdem ise İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanmış ve 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.

Son dakika | CHP’de TEK ADAM isyanı büyüyor! Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sının şifresi çözüldü

KOBANİ İÇİN DESTEK PAYLAŞIMI YAPANLAR YER BULDU

İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları'ndan sorumlu üye olan Hasan Efe Uyar'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağza alınmayacak galiz hakaretler yaptığı paylaşımları dikkat çekiyor.

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