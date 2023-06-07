Giriş Tarihi: 07.06.2023 07:51
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
07:51
Son dakika | CHP'de TEK ADAM isyanı büyüyor! Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sının şifresi çözüldü
Yeni MYK'da parti örgütü ve örgüt yönetimlerini üstlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinden tepki üzerine tepki geldi. Kurultay öncesi koltuğunu sağlama alabilmek için hayati konumdaki görevleri kendine bağlayan Kılıçdaroğlu, diğer atamalarıyla da gündem oldu. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak adına oluşturduğu yeni MYK üyelerinin sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor. Devlete katil diyenden, FETÖ'nün kumpas kasetlerini yaydığı için hapis cezası alan, Başkan Erdoğan'a galiz küfürler savurandan, PKK'dan oy dilenene kadar birçok isim CHP'nin yeni MYK'da kendisine yer buldu.