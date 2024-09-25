Giriş Tarihi: 25.09.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
06:49
Son dakika: CHP'deki para sayma kuleleri skandalında hesap vakti!
Son dakika haberi: CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı için 'Bir tuğla da sen koy' adı altında toplanan paralara ilişkin dava bugün başlıyor. İlk duruşma öncesi, sanıklar arasında yer alan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı olan Can Poyraz, dava öncesi yaptığı paylaşımlarla CHP yönetimini topa tuttu. 24 milyon 360 bin liranın hesabını yargı soracak.