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Haberler Galeri Son dakika: CHP'deki para sayma kuleleri skandalında hesap vakti!
Giriş Tarihi: 25.09.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 06:49

Son dakika: CHP'deki para sayma kuleleri skandalında hesap vakti!

Son dakika haberi: CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı için 'Bir tuğla da sen koy' adı altında toplanan paralara ilişkin dava bugün başlıyor. İlk duruşma öncesi, sanıklar arasında yer alan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı olan Can Poyraz, dava öncesi yaptığı paylaşımlarla CHP yönetimini topa tuttu. 24 milyon 360 bin liranın hesabını yargı soracak.

Deniz YUSUFOĞLU
Son dakika: CHP’deki para sayma kuleleri skandalında hesap vakti!

Son dakika haberi: CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti.

Son dakika: CHP’deki para sayma kuleleri skandalında hesap vakti!

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı için 'Bir Tuğla da sen koy' adı altında toplanan paraların sayıldığına ilişkin görüntüler gündem olmuştu. CHP, İl Başkanlığı'nın alımı için 11 Aralık 2019'da24 milyon 360 bin lirayı satıcının banka hesabına gönderdi.

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Son dakika: CHP’deki para sayma kuleleri skandalında hesap vakti!

Ancak 15 milyon 510 bin lira ise satıcıya elden verildi. Toplamda maliyeti 39 milyon 870 bin lira oldu. Siyasi partilerin bağış miktarınca makbuz düzenlemesi gerektiği, buna aykırı hareket edildiği aktarıldı.

Son dakika: CHP’deki para sayma kuleleri skandalında hesap vakti!

İLK DURUŞMA BUGÜN

Geçtiğimiz aylarda hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, ilk duruşma bugün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz, dava süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika: CHP’deki para sayma kuleleri skandalında hesap vakti!

İL BAŞKANI'NA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda, "O görüntülerdeki diğer partili arkadaşlarla da konuşmalarımızı ve görüşmelerimizi yaptık.

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