Giriş Tarihi: 16.02.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
07:11
SON DAKİKA | CHP’deki şaibeli kurultayda yeni gelişme! SABAH o dilekçeye ulaştı: "Oy karşılığında otelde para dağıttılar"
Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında, bir parti delegesi tarafından kurultayın iptali istemiyle Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldı. SABAH'ın ulaştığı dava dilekçesinde delege, birçok kurultay delegesi ile yaptığı görüşmede bavullarla getirilen dolarların pazarlıklar sonucunda otellerde delegelere dağıtıldığını söyledi.