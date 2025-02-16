SON DAKİKA | CHP’deki şaibeli kurultayda yeni gelişme! SABAH o dilekçeye ulaştı: "Oy karşılığında otelde para dağıttılar"

"BAVULLA DOLAR DAĞITMIŞLAR"



Halen CHP üyesi ve kurultay delegesi olarak görev yaptığını belirten delege, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen kurultayda delege olarak oy kullandığını, bu nedenle davayı açmakta hukuki yararının olduğunu kaydetti. Delege dilekçesinde kurultayla ilgili bomba iddialarda da bulundu.



