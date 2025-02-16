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Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP’deki şaibeli kurultayda yeni gelişme! SABAH o dilekçeye ulaştı: "Oy karşılığında otelde para dağıttılar"
Giriş Tarihi: 16.02.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 07:11

SON DAKİKA | CHP’deki şaibeli kurultayda yeni gelişme! SABAH o dilekçeye ulaştı: "Oy karşılığında otelde para dağıttılar"

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında, bir parti delegesi tarafından kurultayın iptali istemiyle Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldı. SABAH'ın ulaştığı dava dilekçesinde delege, birçok kurultay delegesi ile yaptığı görüşmede bavullarla getirilen dolarların pazarlıklar sonucunda otellerde delegelere dağıtıldığını söyledi.

Halit TURAN
SON DAKİKA | CHP’deki şaibeli kurultayda yeni gelişme! SABAH o dilekçeye ulaştı: Oy karşılığında otelde para dağıttılar

Son dakika haberi: Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ç'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığına ilişkin şikayeti üzerine, 19 Kasım 2023'te başvuruyu aldı ancak yetkisizlik kararı vererek 22 Aralık 2023'te dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

SON DAKİKA | CHP’deki şaibeli kurultayda yeni gelişme! SABAH o dilekçeye ulaştı: Oy karşılığında otelde para dağıttılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2024'te Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

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SON DAKİKA | CHP’deki şaibeli kurultayda yeni gelişme! SABAH o dilekçeye ulaştı: Oy karşılığında otelde para dağıttılar

DELEGE KURULTAY İPTALİ İSTEMİYLE DAVA AÇTI

CHP'li bir delege tarafından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilen dilekçeyle Genel Kurul Kararlarının iptali istemli dava açıldı. Davaya gelen dilekçenin detaylarına SABAH ulaştı. Şaibeli kurultayda delege olarak seçilen isim tarafından mahkemeye gönderilen dilekçe de kurultayın neden iptal edilmesi gerektiğiyle ilgili birçok bilgiye yer verildi.

SON DAKİKA | CHP’deki şaibeli kurultayda yeni gelişme! SABAH o dilekçeye ulaştı: Oy karşılığında otelde para dağıttılar

Delege dilekçesinde "4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi Olağan (Demokrasi ve Birlik) Kurultayı'nda açığa çıkan şaibeler ve irade fesadi hallerinin mevcut olması sebebiyle; tedbir talebim çerçevesinde seçimli kurultay kararı alma yetkisi ile geçici kurul belirlenmesi ve her halükarda kurultayın iptaline karar verilmesi taleplerimdir" dedi.

SON DAKİKA | CHP’deki şaibeli kurultayda yeni gelişme! SABAH o dilekçeye ulaştı: Oy karşılığında otelde para dağıttılar

"BAVULLA DOLAR DAĞITMIŞLAR"

Halen CHP üyesi ve kurultay delegesi olarak görev yaptığını belirten delege, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen kurultayda delege olarak oy kullandığını, bu nedenle davayı açmakta hukuki yararının olduğunu kaydetti. Delege dilekçesinde kurultayla ilgili bomba iddialarda da bulundu.

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