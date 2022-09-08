Son dakika | CHP’deki ’TOSUNCUK’ vakasında ikinci perde! 20 yıl hapsi isteniyor

Kendisinin 100 bin lira kardeşi Elem Göbel'in ise 500 bin lirayı Saim Diken'e verdiğini aktaran Göbel, "Bize buna karşılık olarak senet imzalayıp verdi. Bir süre sonra paramızı geri istedik paranın yurtdışında blokeli olduğunu söyledi. Hatta özel bir bankanın sahibinin kendisine 4 milyon Euro para verdiğini o paradan da faiz alacağımızı söylemişti biz ondan da vazgeçmemize rağmen bize paramızı iade etmedi" ifadelerini kullandı.