Giriş Tarihi: 08.09.2022 07:01
Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
07:01
Son dakika | CHP'deki 'TOSUNCUK' vakasında ikinci perde! 20 yıl hapsi isteniyor
Son dakika... Piyasayı 1 milyar lira dolandırdığı iddia edilen CHP'den İstanbul milletvekili, ilçe belediye başkanlığı ve ilçe başkanlığı adayı Saim Diken'le ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Yurt dışından altın getireceği iddiasıyla mağdurlardan milyonlarca lira alıp daha sonra paralarını iade etmeyen Diken hakkında 4 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Başka mağdurların da davaya müdahil olabilecekleri ve cezanın bu doğrultuda artabileceği öğrenildi. Diken'in dolandırdığı Bayram Göbel'in CHP eski İstanbul Güngören İlçe Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı.