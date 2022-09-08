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Haberler Galeri Son dakika | CHP'deki 'TOSUNCUK' vakasında ikinci perde! 20 yıl hapsi isteniyor
Giriş Tarihi: 08.09.2022 07:01 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 07:01

Son dakika | CHP'deki 'TOSUNCUK' vakasında ikinci perde! 20 yıl hapsi isteniyor

Son dakika... Piyasayı 1 milyar lira dolandırdığı iddia edilen CHP'den İstanbul milletvekili, ilçe belediye başkanlığı ve ilçe başkanlığı adayı Saim Diken'le ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Yurt dışından altın getireceği iddiasıyla mağdurlardan milyonlarca lira alıp daha sonra paralarını iade etmeyen Diken hakkında 4 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Başka mağdurların da davaya müdahil olabilecekleri ve cezanın bu doğrultuda artabileceği öğrenildi. Diken'in dolandırdığı Bayram Göbel'in CHP eski İstanbul Güngören İlçe Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika | CHP’deki ’TOSUNCUK’ vakasında ikinci perde! 20 yıl hapsi isteniyor

Son dakika haberler: Çok sayıda ismi 1 milyar lira dolandırdığı iddia edilen CHP'den İstanbul milletvekili, ilçe belediye başkanlığı ve ilçe başkanlığı adayı Saim Diken'in mağdur ettiği isimler savcılığa koştu. Diken'e para kaptıran mağdurlar, savcılığa başvurarak dolandırıldıkları iddiasıyla şikâyetçi oldu. Diken hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan soruşturma tamamlandı.

Son dakika | CHP’deki ’TOSUNCUK’ vakasında ikinci perde! 20 yıl hapsi isteniyor

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Diken hakkında 'Dolandırıcılık' iddiasıyla 4 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, Diken'in mağdurlardan işletme vaadiyle para aldığı ve bir kısım ödeme yaptıktan sonra paraları iade etmeyerek hileli hareketlerle haksız menfaat elde ettiği ileri sürüldü.

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Son dakika | CHP’deki ’TOSUNCUK’ vakasında ikinci perde! 20 yıl hapsi isteniyor

ESKİ CHP GÜNGÖREN İLÇE BAŞKAN YARDIMCISINI DA DOLANDIRMIŞ

Hazırlanan iddianamede 4 isim müşteki olarak yer aldı. CHP eski İstanbul Güngören İlçe Başkan Yardımcısı Bayram Göbel, kız kardeşi Elem Göbel, Galip Meydan ve Pembe Hokka isimli vatandaşlar yer aldı. 4 mağdurun yer aldığı dosyada, başka mağdurların ortaya çıktıkça davaya katılabilecekleri ifade edildi. Diken, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Son dakika | CHP’deki ’TOSUNCUK’ vakasında ikinci perde! 20 yıl hapsi isteniyor

"SENET İMZALAYIP VERDİ"

CHP eski İstanbul Güngören İlçe Başkan Yardımcısı Bayram Göbel teşkilattaki faaliyetleri çerçevesinde kendisiyle tanıştığını, Diken'e güvendiğini yurt dışından altın getirerek yurt içinde satıp büyük paralar kazandığını kendisine söylediğini aktardı.

Son dakika | CHP’deki ’TOSUNCUK’ vakasında ikinci perde! 20 yıl hapsi isteniyor

Kendisinin 100 bin lira kardeşi Elem Göbel'in ise 500 bin lirayı Saim Diken'e verdiğini aktaran Göbel, "Bize buna karşılık olarak senet imzalayıp verdi. Bir süre sonra paramızı geri istedik paranın yurtdışında blokeli olduğunu söyledi. Hatta özel bir bankanın sahibinin kendisine 4 milyon Euro para verdiğini o paradan da faiz alacağımızı söylemişti biz ondan da vazgeçmemize rağmen bize paramızı iade etmedi" ifadelerini kullandı.

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