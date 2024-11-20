Giriş Tarihi: 20.11.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
07:09
Son dakika | CHP'den yuvarlak masa toplantısı! Kılıçdaroğlu'nun ekibi 17-25 sonrası CIA ve Mossad’la ne görüştü?
Son dakika haberi: CHP yetkililerinin 17-25 Aralık yargı darbe girişiminin ardından CIA ve MOSSAD yetkilileriyle İstanbul ve Ankara'da görüştükleri ortaya çıktı. 21 Haziran 2014'te İstanbul'da, 24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan toplantılara CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA -Pentagon ajanı Michael Rubin katıldığı öğrenildi.