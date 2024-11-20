Son dakika | CHP’den yuvarlak masa toplantısı! Kılıçdaroğlu’nun ekibi 17-25 sonrası CIA ve Mossad’la ne görüştü?

"21 Haziran 2014 tarihli ve 24 Haziran 2014 tarihli iki resmi masaya koyuyorum. Geldikleri tarih ve döndükleri tarih dahil altı gün Türkiye'de kalan eski Pentagoncu CIA ajanı Michael Rubin ve üst düzey İsrail Dış Servis yöneticisi MOSSAD ajanı Dan Arbell bu kadar süre bu ülkede kaldılarsa bu süreçte ve sonrasında bu ülkede neler olduğuna iyi bakmak lazım. Gerek ülke içinde olanlara gerek ise uluslararası çekilen operasyonlara. Özellikle ABD'deki Halk Bankası Kumpası sürecine."