Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | CHP'den yuvarlak masa toplantısı! Kılıçdaroğlu'nun ekibi 17-25 sonrası CIA ve Mossad’la ne görüştü?
Giriş Tarihi: 20.11.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 07:09

Son dakika | CHP'den yuvarlak masa toplantısı! Kılıçdaroğlu'nun ekibi 17-25 sonrası CIA ve Mossad’la ne görüştü?

Son dakika haberi: CHP yetkililerinin 17-25 Aralık yargı darbe girişiminin ardından CIA ve MOSSAD yetkilileriyle İstanbul ve Ankara'da görüştükleri ortaya çıktı. 21 Haziran 2014'te İstanbul'da, 24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan toplantılara CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA -Pentagon ajanı Michael Rubin katıldığı öğrenildi.

SABAH
Son dakika | CHP’den yuvarlak masa toplantısı! Kılıçdaroğlu’nun ekibi 17-25 sonrası CIA ve Mossad’la ne görüştü?

Son dakika haberi: CHP'li yetkililerin; FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin önüne geçilmesinin ardından ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD yetkileriyle toplantı yaptıkları ortaya çıktı.

Son dakika | CHP’den yuvarlak masa toplantısı! Kılıçdaroğlu’nun ekibi 17-25 sonrası CIA ve Mossad’la ne görüştü?

ÖNCE İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİLER

21 Haziran 2014 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen toplantıda CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Chatham House'dan Heather Hurlburt bir araya geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | CHP’den yuvarlak masa toplantısı! Kılıçdaroğlu’nun ekibi 17-25 sonrası CIA ve Mossad’la ne görüştü?

CIA - MOSSAD - CHP'den ANKARA'DA YUVARLAK MASA

24 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da yapılan toplantıya ise CHP geniş katılım gösterdi. CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Faik Öztrak ve CHP'li Osman Korutürk, MOSSAD, CIA ve İngiliz düşünce kuruluşlarıyla masaya oturdu.

Son dakika | CHP’den yuvarlak masa toplantısı! Kılıçdaroğlu’nun ekibi 17-25 sonrası CIA ve Mossad’la ne görüştü?

BEKİROĞLU: "CHP'LİLER MİCHAEL RUBİN VE DAN ARBELL İLE NE GÖRÜŞTÜLER?"

Avukat Burak Bekiroğlu, şunları söyledi:
"Ankara'da MOSSAD ve CIA ajanlarıyla bir araya gelen CHP'liler... Michael Rubin ve Dan Arbell ile ne görüştüler? Halk Bankası kumpasının tasarlanma sürecine denk gelen tarihlerde yapılan bu toplantının amacı neydi? 17/25'ten sonra 15 Temmuzdan önce neden ABD'den gelip onlarla görüştüler?"

Son dakika | CHP’den yuvarlak masa toplantısı! Kılıçdaroğlu’nun ekibi 17-25 sonrası CIA ve Mossad’la ne görüştü?

"21 Haziran 2014 tarihli ve 24 Haziran 2014 tarihli iki resmi masaya koyuyorum. Geldikleri tarih ve döndükleri tarih dahil altı gün Türkiye'de kalan eski Pentagoncu CIA ajanı Michael Rubin ve üst düzey İsrail Dış Servis yöneticisi MOSSAD ajanı Dan Arbell bu kadar süre bu ülkede kaldılarsa bu süreçte ve sonrasında bu ülkede neler olduğuna iyi bakmak lazım. Gerek ülke içinde olanlara gerek ise uluslararası çekilen operasyonlara. Özellikle ABD'deki Halk Bankası Kumpası sürecine."

SON DAKİKA