Giriş Tarihi: 16.02.2025 06:56
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
06:57
SON DAKİKA | CHP’li belediyede skandal! 175 bin dolarlık imar rüşvetinin adresi Bakırköy!
Son dakika haberi: İstanbul'da CHP Bakırköy İlçe Teşkilatı milyonlarca liralık bir rüşvet iddiası skandalıyla çalkalanıyor. CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı üyesi Yervant Hamparsumanoğlu, CHP eski İlçe Başkan Yardımcısı Aret Köroğlu tarafından 175 bin dolar (6 milyon 340 bin TL) dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa giderek şikayetçi oldu. Hamparsumanoğlu, paranın belediye başkanı, ilçe başkanı ve parti üyelerine dağıtılmak üzere istendiğini ileri sürdü.