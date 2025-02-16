SON DAKİKA | CHP’li belediyede skandal! 175 bin dolarlık imar rüşvetinin adresi Bakırköy!

İddialara göre CHP Bakırköy İlçe üyesi Yervant Hamparsumanoğlu, 30 yıllık tanıdığı olan Garbis Goganyan ile sohbetleri sırasında, Goganyan'ın ikamet ettiği Muhtar Halit Sokak No:1'deki apartmanın imarının olmadığını, binanın imar barışından yararlanamadığını ayrıca apartmanın yanında bulunan tarihi esere de yukarıdan 25 cm zarar verilmesi nedeniyle Anıtlar Kurulu'ndan binaya onay verilmediğini öğrendi. Bu durumu o dönem CHP Bakırköy İlçe Başkan Yardımcısı olan Aret Köroğlu'na anlattı. Aret Köroğlu ise kendisine 'Hallederiz, belediye bizde' diye yanıt verdi.