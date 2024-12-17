Giriş Tarihi: 17.12.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024
09:57
SON DAKİKA... CHP’li Mansur Yavaş’tan zam üstüne zam! ABB’den tüm kalemlere yüzde 500’e varan zam!
SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, seçim öncesi sayısız algı operasyonuna imza attı. Ancak verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. Geçtiğimiz günlerde yapılan yüzde 35'lik zam ile başkentte suyun litre fiyatı 50,92 TL'ye çıktı. Bununla da kalmayan Mansur Yavaş, ABB'nin tüm hizmet kalemlerine yüzde 500'e varan zam yaptı. AK Parti ABB Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın, Yavaş'a tepki gösterirken "Konser düzenliyorlar ama vatandaşın sorunlarına çözüm üretecek bir icraatları yok" ifadelerini kullandı.