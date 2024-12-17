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Haberler Galeri SON DAKİKA... CHP’li Mansur Yavaş’tan zam üstüne zam! ABB’den tüm kalemlere yüzde 500’e varan zam!
Giriş Tarihi: 17.12.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:57

SON DAKİKA... CHP’li Mansur Yavaş’tan zam üstüne zam! ABB’den tüm kalemlere yüzde 500’e varan zam!

SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, seçim öncesi sayısız algı operasyonuna imza attı. Ancak verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. Geçtiğimiz günlerde yapılan yüzde 35'lik zam ile başkentte suyun litre fiyatı 50,92 TL'ye çıktı. Bununla da kalmayan Mansur Yavaş, ABB'nin tüm hizmet kalemlerine yüzde 500'e varan zam yaptı. AK Parti ABB Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın, Yavaş'a tepki gösterirken "Konser düzenliyorlar ama vatandaşın sorunlarına çözüm üretecek bir icraatları yok" ifadelerini kullandı.

TOLGA ÖZLÜ
SON DAKİKA... CHP’li Mansur Yavaş’tan zam üstüne zam! ABB’den tüm kalemlere yüzde 500’e varan zam!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) geçtiğimiz günlerde suya yaptığı yüzde 35'lik zam ile Ankara'da suyun ortalama litre fiyatı 50,92 Türk lirasına çıktı. Bu artış ile birlikte ABB'nin CHP'li başkan Mansur Yavaş yönetimine geçmesinden bu yana Ankara suyunun fiyatı 10 kat artmış oldu.

SON DAKİKA... CHP’li Mansur Yavaş’tan zam üstüne zam! ABB’den tüm kalemlere yüzde 500’e varan zam!

Ancak Ankara'da zamlar suyla sınırlı kalmadı. Aralık ayı meclis toplantısında alınan bir başka kararla ABB'nin tüm hizmet kalemlerine zam yapıldı.

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SON DAKİKA... CHP’li Mansur Yavaş’tan zam üstüne zam! ABB’den tüm kalemlere yüzde 500’e varan zam!

Çoğunluğu CHP'ye geçen ABB Meclisinde alınan zam kararları şöyle: Minibüs otopark ücreti yüzde 55, düğün salonu ücreti yüzde 70, nikah ücreti yüzde 70, ilan ve reklam ücreti yüzde 100, aile yaşam merkezi üyelik ücreti yüzde 100, beton lahit ve toprak mezar ücreti yüzde 160, inşaat atıkları döküm ve takip bedeli yüzde 233, harita onayı ve asgari mesafe ölçümü ücretleri yüzde 234, kent onarımı için usta çalıştırma ücreti yüzde 252 ve yol süpürme aracı çalıştırma ücreti yüzde 497. AK Parti ABB Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın, ABB'nin zam dalgasına tepki gösterdi.

SON DAKİKA... CHP’li Mansur Yavaş’tan zam üstüne zam! ABB’den tüm kalemlere yüzde 500’e varan zam!

Yalçın; "Geçtiğimiz yılın Kasım ayında zaten bir zam yapılmıştı ve bu zam normal enflasyon oranındaydı. O dönem, AK Parti'nin meclis çoğunluğuna sahip olduğu süreçte yapılan zamlar, rutin olması gereken düzenlemelerdi. Ancak Nisan ayında meclis çoğunluğunu aldıktan sonra, Mayıs ayında tüm ücret ve tarifelere bir zam daha yaptılar.

SON DAKİKA... CHP’li Mansur Yavaş’tan zam üstüne zam! ABB’den tüm kalemlere yüzde 500’e varan zam!

Yani mezarlık ücretlerinden nikah ücretlerine kadar vatandaşlara yansıyan tüm tarifelerde artış oldu. Daha ilk zammın üzerinden 7 ay geçmeden ikinci kez zam yaptılar. Üstelik bu zam oranı yüzde 70 civarındaydı. Son bir yıl içerisinde toplamda yüzde 200'ün üzerinde zam yapılmış oldu. Bazı kalemlerde yüzde 500'e varan artışlar var. Genel olarak tüm tarifelerdeki zam oranı ortalama yüzde 200'ün üzerinde" dedi.

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