SON DAKİKA... CHP’li Mansur Yavaş’tan zam üstüne zam! ABB’den tüm kalemlere yüzde 500’e varan zam!

Yalçın; "Geçtiğimiz yılın Kasım ayında zaten bir zam yapılmıştı ve bu zam normal enflasyon oranındaydı. O dönem, AK Parti'nin meclis çoğunluğuna sahip olduğu süreçte yapılan zamlar, rutin olması gereken düzenlemelerdi. Ancak Nisan ayında meclis çoğunluğunu aldıktan sonra, Mayıs ayında tüm ücret ve tarifelere bir zam daha yaptılar.