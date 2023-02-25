SON DAKİKA: Deprem bölgesinde yeni hayat için ilk adım atıldı! Proje çizildi, temel atıldı, 1 yıl içinde teslim...

1- İLK KAZMA VURULDU



Hükümet, Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için son sürat çalışıyor. Önce depremzedeler çadırlara ve konteyner kentlere yerleştirildi. Şimdi ise bölgede vatandaşları bir yıl içinde kalıcı konutlara yerleştirmek için olağanüstü çaba var.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yapılacak deprem konutlarının inşaasına dün başlandı. Sözleşmesi imzalanan, zemin etütleri yapılan ve ihalesi tamamlanan konutlar için kazma vuruldu. İlk etapta Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 855 konut yükselecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mart ve nisan aylarında şehir merkezi ve köylerde 270 bin konutun yapımına başlayıp, etap etap bu sayıyı artırmayı planlıyor.



