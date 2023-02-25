Giriş Tarihi: 25.02.2023 07:12
Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
07:12
SON DAKİKA: Deprem bölgesinde yeni hayat için ilk adım atıldı! Proje çizildi, temel atıldı, 1 yıl içinde teslim...
Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük hasar alan 11 ilde yeni konutlar ve iş yerleri için düğmeye basıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesindeki projeler hızla hazırlandı, ilk kazma da vuruldu. 1 yıl içinde etap etap teslim edilecek olan evler bölgenin dokusuna da uygun şekilde inşa edilecek. İşte deprem sonrası inşa edilecek konutlar ile ilgili son dakika haberinin detayları...