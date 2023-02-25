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Haberler Galeri SON DAKİKA: Deprem bölgesinde yeni hayat için ilk adım atıldı! Proje çizildi, temel atıldı, 1 yıl içinde teslim...
Giriş Tarihi: 25.02.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 07:12

SON DAKİKA: Deprem bölgesinde yeni hayat için ilk adım atıldı! Proje çizildi, temel atıldı, 1 yıl içinde teslim...

Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük hasar alan 11 ilde yeni konutlar ve iş yerleri için düğmeye basıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesindeki projeler hızla hazırlandı, ilk kazma da vuruldu. 1 yıl içinde etap etap teslim edilecek olan evler bölgenin dokusuna da uygun şekilde inşa edilecek. İşte deprem sonrası inşa edilecek konutlar ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Deprem bölgesinde yeni hayat için ilk adım atıldı! Proje çizildi, temel atıldı, 1 yıl içinde teslim...

Asrın felaketinin yaralarını sarmak ve depremzedeleri bir an önce yeni hayatlarına kavuşturmak için bölgede hummalı bir çalışma var. Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 855 konut için ilk kazma vuruldu. Önümüzdeki hafta temel atılacak. Konutlar 1 yıl içinde etap etap teslim edilecek. Deprem bölgesinde 73 bin 972 köy evi yapılıyor. Ticari hayatın devamlılığı için de harekete geçildi. Hükümet, bölge esnafının mağdur olmaması için geçici geçici işyerleri kurmaya başlıyor. İşte detaylar…

SON DAKİKA: Deprem bölgesinde yeni hayat için ilk adım atıldı! Proje çizildi, temel atıldı, 1 yıl içinde teslim...

1- İLK KAZMA VURULDU

Hükümet, Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için son sürat çalışıyor. Önce depremzedeler çadırlara ve konteyner kentlere yerleştirildi. Şimdi ise bölgede vatandaşları bir yıl içinde kalıcı konutlara yerleştirmek için olağanüstü çaba var.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yapılacak deprem konutlarının inşaasına dün başlandı. Sözleşmesi imzalanan, zemin etütleri yapılan ve ihalesi tamamlanan konutlar için kazma vuruldu. İlk etapta Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 855 konut yükselecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mart ve nisan aylarında şehir merkezi ve köylerde 270 bin konutun yapımına başlayıp, etap etap bu sayıyı artırmayı planlıyor.

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SON DAKİKA: Deprem bölgesinde yeni hayat için ilk adım atıldı! Proje çizildi, temel atıldı, 1 yıl içinde teslim...

2- ÇİFTÇİ KÖYÜNE DÖNECEK

Deprem bölgesinde çiftçilik yapan köylüler için de konut yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 73 bin 972 köy evi inşa edeceklerini açıkladı. Kurum, "Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun evlerimizi, ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edeceğiz" dedi.

SON DAKİKA: Deprem bölgesinde yeni hayat için ilk adım atıldı! Proje çizildi, temel atıldı, 1 yıl içinde teslim...

NET 93 METREKARE
Köylerde ikamet eden, evleri yıkılan veya acil yıkılacak durumda olan depremzedelere de yöresel mimariye uygun, verandalı, net 93 metrekare 3 artı 1 köy konutları yapılacak. Bu kapsamda Malatya'da 17 bin 990, Hatay'da 15 bin 59, Kahramanmaraş'ta 13 bin 16, Adıyaman'da 9 bin 896, Gaziantep'te 9 bin 536, Diyarbakır'da 2 bin 927, Şanlıurfa'da 2 bin 81, Kilis'te 1002, Adana'da 701, Elazığ'da 386, 73 bin 972 köy konutu inşa edilecek.

SON DAKİKA: Deprem bölgesinde yeni hayat için ilk adım atıldı! Proje çizildi, temel atıldı, 1 yıl içinde teslim...

İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞIYOR
Depremden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Nurdağı ilçesindeki çalışmalar Bademli Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor. Zemin etüt çalışmaları tamamlanan alanda iş makineleriyle hafriyat işlemleri yapılıyor. Önümüzdeki hafta temel atma yapılacak.

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