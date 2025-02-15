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Haberler Galeri SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'na sefa vatandaşa cefa: Sarıyer'deki 3 villasının manzarasını bozduğu için...
Giriş Tarihi: 15.02.2025 06:34 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 06:36

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'na sefa vatandaşa cefa: Sarıyer'deki 3 villasının manzarasını bozduğu için...

Son dakika haberi: İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki villalarının manzarını bozduğu gerekçesiyle belediye parasıyla 156 milyon TL'ye gerçekleştirilen ağaçlık arazinin kamulaştırılmasına ilişkin soru önergesi verildi. SABAH muhabirleri villalara yakın noktaları görüntüledi. Vatandaşın kullandığı sokaklarda çöpler, yamuk kaldırımlar ve bakımsız peyzaj dikkat çekerken, İBB Başkanı'nın tertemiz ve yeni çevre düzenlemesi dikkat çekiyor.

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’na sefa vatandaşa cefa: Sarıyer’deki 3 villasının manzarasını bozduğu için...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında gizlediği iddia edilen Sarıyer'deki 3 villaya ilişkin soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi. İBB Meclisi şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu Perşembe günü, Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’na sefa vatandaşa cefa: Sarıyer’deki 3 villasının manzarasını bozduğu için...

Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Bekir Karakuş, İBB'nin uzun süredir karşı karşıya olduğu mali sorunların, artan bütçe açıklarının, ödenemeyen borçların, borçların kapatılması amacıyla yapılan astronomik zamların ve yurt dışı borçlanmalarının kamuoyunun gündeminde olduğunu söyledi.

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’na sefa vatandaşa cefa: Sarıyer’deki 3 villasının manzarasını bozduğu için...

'İMAMOĞLU VİLLALARININ OLDUĞU SOKAĞA YATIRIM YAPIYOR'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki villalarının manzarasını boduğu gerekçesiyle villalarının karşısındaki ağaçlık araziyi 156 milyon TL bedelle kamulaştırıp ağaçları kesmesini gündeme getiren Karakuş, "Bu mali tablo içinde, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer ilçesindeki 3 villa inşaatının bulunduğu sokakta yoğun bir bakım ve düzenleme çalışması yapıldığı dikkati çekmektedir. "

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’na sefa vatandaşa cefa: Sarıyer’deki 3 villasının manzarasını bozduğu için...

"Bahse konu sokakta bordür taşları yenilenmiş, bölgede bulunmayan kaldırımlar yapılmış, peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirilmiş ve asfaltlama çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak aynı mahalledeki diğer sokaklar, çukurlar ve altyapı eksiklikleri nedeniyle kullanılmaz haldeyken, yalnızca söz konusu Sayın İmamoğlu'nun villalarının olduğu sokağa yatırım yapılması 'çifte standart' tartışmalarına neden olmaktadır." diye konuştu.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’na sefa vatandaşa cefa: Sarıyer’deki 3 villasının manzarasını bozduğu için...

'156 MİLYON TL'YE KAÇ AĞAÇ KESİLDİ'

Bu gelişmelerin kamuoyuna yansımasının hemen ardından Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde, Ekrem İmamoğlu'nun villalarının önünde bulunan "629" ada, "175" parsel sayılı 3 bin 40 metrekarelik arazinin, 11 Temmuz 2024 tarihli, "1185964" sayılı İBB Başkanlık onayıyla ve 17 Temmuz 2024 tarihli Encümen kararıyla kamulaştırıldığının basına yansıdığını aktaran Karakuş, şöyle devam etti:

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