Giriş Tarihi: 15.02.2025 06:34
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
06:36
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'na sefa vatandaşa cefa: Sarıyer'deki 3 villasının manzarasını bozduğu için...
Son dakika haberi: İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki villalarının manzarını bozduğu gerekçesiyle belediye parasıyla 156 milyon TL'ye gerçekleştirilen ağaçlık arazinin kamulaştırılmasına ilişkin soru önergesi verildi. SABAH muhabirleri villalara yakın noktaları görüntüledi. Vatandaşın kullandığı sokaklarda çöpler, yamuk kaldırımlar ve bakımsız peyzaj dikkat çekerken, İBB Başkanı'nın tertemiz ve yeni çevre düzenlemesi dikkat çekiyor.