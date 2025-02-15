SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’na sefa vatandaşa cefa: Sarıyer’deki 3 villasının manzarasını bozduğu için...

"Bahse konu sokakta bordür taşları yenilenmiş, bölgede bulunmayan kaldırımlar yapılmış, peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirilmiş ve asfaltlama çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak aynı mahalledeki diğer sokaklar, çukurlar ve altyapı eksiklikleri nedeniyle kullanılmaz haldeyken, yalnızca söz konusu Sayın İmamoğlu'nun villalarının olduğu sokağa yatırım yapılması 'çifte standart' tartışmalarına neden olmaktadır." diye konuştu.