SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun kirli çarkı deşifre oldu! Kültür AŞ’nin eski avukatı: Yolsuzluğun merkezinde Murat Ongun var

"İHALELERİ ASIL ORGANİZE EDEN MURAT ONGUN'DUR"



"İhaleleri organize eden asıl kişi Murat Ongun'dur. Murat Ongun ihalelerin kime verileceğini belirledikten sonra İBB Kültür A.Ş. Müdürü Serdal Taşkın ve İBB Emlak Yönetim Dairesi Başkanı Kaan Sürmegöz ihaleleri organize ederlerdi" diyen Narman, " O zamanki genel müdür yardımcısı Doğan Hamit Doğruer ise yan teklif verecek firmaları belirler ve bu firmalarla irtibata geçerek teklif bedellerinin ne olacağını bu firma yetkililerine bildirirdi" diye konuştu.