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Haberler Galeri SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun kirli çarkı deşifre oldu! Kültür AŞ’nin eski avukatı: Yolsuzluğun merkezinde Murat Ongun var
Giriş Tarihi: 03.04.2025 06:37 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 06:40

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun kirli çarkı deşifre oldu! Kültür AŞ’nin eski avukatı: Yolsuzluğun merkezinde Murat Ongun var

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'de 2023 Şubat ayına kadar kurumda avukat olarak çalışan Selman Narman'ın 'tanık' sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı. 11 yıl boyunca kurumda avukat olarak görev yapan Narman, 2019'dan Şubat 2023'e kadar şahit olduğu usulsüz ihale ve işlemlere ilişkin bilgiler verdi.

SABAH
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun kirli çarkı deşifre oldu! Kültür AŞ’nin eski avukatı: Yolsuzluğun merkezinde Murat Ongun var

Son dakika haberi: İBB iştiraki Kültür A.Ş.'de 2012 senesinde avukat olarak çalışmaya başlayan ve 2023 Şubat ayına kadar kurumdaki görevine devam eden kurum avukatı Selman Narman da yolsuzluk soruşturması kapsamında açık tanık olarak ifade veren isimlerden bir tanesi oldu.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun kirli çarkı deşifre oldu! Kültür AŞ’nin eski avukatı: Yolsuzluğun merkezinde Murat Ongun var

İfadesine, "2019 belediye seçimlerinden Şubat 2023'e kadar bizzat şahit olduğum usulsüz ihale ve işlemlere ilişkin bir takım bilgiler vermek istiyorum" diyerek başlayan Narman, o dönem Serdal Taşkın'ın Genel Müdür olarak çalıştığını ancak ihaleleri organize eden asıl kişinin İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun olduğunu dile getirdi.

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun kirli çarkı deşifre oldu! Kültür AŞ’nin eski avukatı: Yolsuzluğun merkezinde Murat Ongun var

"İHALELERİ ASIL ORGANİZE EDEN MURAT ONGUN'DUR"

"İhaleleri organize eden asıl kişi Murat Ongun'dur. Murat Ongun ihalelerin kime verileceğini belirledikten sonra İBB Kültür A.Ş. Müdürü Serdal Taşkın ve İBB Emlak Yönetim Dairesi Başkanı Kaan Sürmegöz ihaleleri organize ederlerdi" diyen Narman, " O zamanki genel müdür yardımcısı Doğan Hamit Doğruer ise yan teklif verecek firmaları belirler ve bu firmalarla irtibata geçerek teklif bedellerinin ne olacağını bu firma yetkililerine bildirirdi" diye konuştu.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun kirli çarkı deşifre oldu! Kültür AŞ’nin eski avukatı: Yolsuzluğun merkezinde Murat Ongun var

"İHALELERİ GENELDE KÖKSAL, KAPKİ, İLBAK VE SUBAŞI ALIRDI"

Bu ihalelerin genelde İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen reklamcı iş adamı Hüseyin Köksal, iş adamları Murat Kapki, Eyüp Subaşı, Murat İlbak'ın sahibi veya yetkilisi olduğu şirketlerin aldığına dikkat çeken Narman, "Büyük ekran dijital reklam panosu işi Subaşılara ait olan Panoffect şirketinden alınıp, Murat Ongun'un sahibi olarak bilinen Reklam İstanbul şirketine devredildi.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun kirli çarkı deşifre oldu! Kültür AŞ’nin eski avukatı: Yolsuzluğun merkezinde Murat Ongun var

Oradan da İlbaklar'a kullandırıldığını bilmekteyim. Subaşılara bu işi İlbaklara devretmesi karşılığında metrodaki reklam alanlarına dair 2025'te bitecek olan sözleşmenin 2028'e uzatılarak verildiğini biliyorum.