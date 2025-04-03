Giriş Tarihi: 03.04.2025 06:37
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
06:40
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun kirli çarkı deşifre oldu! Kültür AŞ’nin eski avukatı: Yolsuzluğun merkezinde Murat Ongun var
Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'de 2023 Şubat ayına kadar kurumda avukat olarak çalışan Selman Narman'ın 'tanık' sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı. 11 yıl boyunca kurumda avukat olarak görev yapan Narman, 2019'dan Şubat 2023'e kadar şahit olduğu usulsüz ihale ve işlemlere ilişkin bilgiler verdi.