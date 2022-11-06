Giriş Tarihi: 06.11.2022 15:37
Güncelleme Tarihi: 06.11.2022
15:37
Son dakika | EYT, kadro ve TOKİ için gözler Kabine ve Başkan Erdoğan'da
Türkiye'nin ekonomi başta olmak üzere attığı ve atacağı adımlarla ilgili yoğun gündemi söz konusu iken gözler bu hafta başında gerçekleşecek olan kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın toplanıyor. EYT ve çalışanlara kadro verilmesi, TOKİ ucuz konutlarında son durum, Başörtüsü düzenlemesi gibi birçok önemli gündem başlıkları masada olacak. İşte Kabine gündemine ilişkin son dakika gelişmeleri