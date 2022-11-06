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Haberler Galeri Son dakika | EYT, kadro ve TOKİ için gözler Kabine ve Başkan Erdoğan'da
Giriş Tarihi: 06.11.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022 15:37

Son dakika | EYT, kadro ve TOKİ için gözler Kabine ve Başkan Erdoğan'da

Türkiye'nin ekonomi başta olmak üzere attığı ve atacağı adımlarla ilgili yoğun gündemi söz konusu iken gözler bu hafta başında gerçekleşecek olan kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın toplanıyor. EYT ve çalışanlara kadro verilmesi, TOKİ ucuz konutlarında son durum, Başörtüsü düzenlemesi gibi birçok önemli gündem başlıkları masada olacak. İşte Kabine gündemine ilişkin son dakika gelişmeleri

Son dakika | EYT, kadro ve TOKİ için gözler Kabine ve Başkan Erdoğan’da

Son dakika Kabine toplantısı haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Kasım ayının ilk Kabine toplantısını gerçekleştirmek üzere Bakanlar Kurulu'nu topluyor. EYT düzenlemesi, kadrolar, TOKİ'de son durum, Başörtüsüne anayasal güvence, ekonomi ve enerji, kış dönemi vatandaşa verilecek destekler, terörle mücadele ve dış politika Kabine toplantısının sıcak gündem maddeleri olacak.

Son dakika | EYT, kadro ve TOKİ için gözler Kabine ve Başkan Erdoğan’da

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL ÇÖZÜM DÜZENLEMESİ MASADA

Aileyi güçlendirecek başörtüsüne anayasal güvence getirmeye yönelik anayasa değişiklik süreci devam ediyor. Taslak metin tamamlandı.

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Son dakika | EYT, kadro ve TOKİ için gözler Kabine ve Başkan Erdoğan’da

DİREKT DEĞİŞİKLİK Mİ, REFERANDUM MU?

Düzenlemenin kabul edilmesi veya referanduma gitmesi için muhalefetin tavrı belirleyici olacak. AK Parti heyetinin muhalefet partileri ile yaptığı görüşmenin ardından Meclis gündemine gelecek düzenleme, kabine toplantısında da kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın muhalefet partileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bir sunum yapması da bekleniyor.

Son dakika | EYT, kadro ve TOKİ için gözler Kabine ve Başkan Erdoğan’da

EKONOMİ GÜNDEMİ KABİNEDE ÜST SIRALARDA

Kabinenin ekonomi başlığı da yoğun. Enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, Meclis gündemindeki torba yasalar kabinede ele alınacak.

Son dakika | EYT, kadro ve TOKİ için gözler Kabine ve Başkan Erdoğan’da

Ayrıca doğalgaz yardımı gibi kış döneminde verilebilecek olası destekler üzerinde de konuşulacak. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışması da devam ediyor. EYT ve kadro çalışmasında yıl sonuna kadar önemli adımların atılması beklenirken, kabinede son durumun gündeme gelmesi bekleniyor.

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