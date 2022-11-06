Son dakika | EYT, kadro ve TOKİ için gözler Kabine ve Başkan Erdoğan’da

DİREKT DEĞİŞİKLİK Mİ, REFERANDUM MU?

Düzenlemenin kabul edilmesi veya referanduma gitmesi için muhalefetin tavrı belirleyici olacak. AK Parti heyetinin muhalefet partileri ile yaptığı görüşmenin ardından Meclis gündemine gelecek düzenleme, kabine toplantısında da kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın muhalefet partileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bir sunum yapması da bekleniyor.