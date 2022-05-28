Giriş Tarihi: 28.05.2022 11:54

SON DAKİKA: FETÖ bahanesi ile milyonluk vurgun! 'Müsilaj' operasyonunda skandal detaylar...

Son dakika haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde eş zamanlı "Müsilaj" operasyonu başlatıldı. Operasyonun ardından şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkmaya başladı. Adana'da gözaltına alınan şüphelilerden birinin kendisini 'Cumhurbaşkanı Danışmanı' olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. İşte müsilaj operasyonuna dair son dakika haberinin detayları...