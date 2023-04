Son dakika | FETÖ’nün ’Gölge Adalet Bakanı’nın yeri tespit edildi! İşte dondurmacı yargı imamının son hali

FETÖ'NÜN ABD İMAMI'NIN KIZ KARDEŞİYLE EVLİ

Can, kendisini gizlemek için asıl mesleği avukatlık olmasına rağmen, ABD'de herhangi bir hukuk bürosu açmamıştı. 23 Nisan 2018 tarihinde 'SKY Blue Gelato LLC' adlı şirketi 1005 E 15th St Plano,75074 adresinde faaliyette olan şirketin ortakları Ahmet Can ve eşi Berna Can adına 0802996290 sicil numarasıyla kurulmuştu. Eşi Berna Can'ın ise FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban'ın kız kardeşi olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.