Giriş Tarihi: 17.04.2023 07:09
Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
07:09
Son dakika | FETÖ'nün 'Gölge Adalet Bakanı'nın yeri tespit edildi! İşte dondurmacı yargı imamının son hali
Son dakika | SABAH Özel İstihbarat Ekibi, 9 yıldır firarda olan FETÖ'nün "Gölge Adalet Bakanı" konumundaki mahrem imamı Ahmet Can'ı haftalar süren araştırmalarla Amerika'nın Dallas şehrinde buldu. İstanbul-Nişantaşı'nda bulunan lüks avukatlık ofisinden, başta 17-25 Aralık kumpası olmak üzere FETÖ'nün yargı operasyonlarını 'Türkiye Genel Yargı İmamı' olarak yöneten Can'ın, Dallas'ın Plano şehrinin en işlek caddesinde dondurmacı dükkanı işlettiği ortaya çıktı. Gündüzleri dükkana uğramayan Can, gününün çoğunu yaklaşık 700 bin dolara satın aldığı havuzlu, oyun ve sinema salonlu lüks villasında geçiriyor.