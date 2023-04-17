Son dakika | FETÖ’nün ’Gölge Adalet Bakanı’nın yeri tespit edildi! İşte dondurmacı yargı imamının son hali

DONDURMACI DÜKKANI İŞLETİYOR

9 yıldır hangi eyalette olduğuna ilişkin devlete ait hiçbir resmi istihbarat kaydına dahi düşmeyen Ahmet Can'ı ekiplerimiz bulmakta hayli zorlandı. SABAH Özel İstihbarat Birimi'nin elinde 15 yıl önce pasaport için çekilmiş bir vesikalıktan başka hiçbir veri olmamasına rağmen Teksas eyaletinde yaklaşık 45 günlük yoğun bir çalışma sonucunda Ahmet Can'ın Dallas Plano Downtown'ın en merkezi yerinde bir dondurmacı dükkânı işlettiğini belirledik.

