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Haberler Galeri Son dakika | FETÖ'nün 'Gölge Adalet Bakanı'nın yeri tespit edildi! İşte dondurmacı yargı imamının son hali
Giriş Tarihi: 17.04.2023 07:09 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 07:09

Son dakika | FETÖ'nün 'Gölge Adalet Bakanı'nın yeri tespit edildi! İşte dondurmacı yargı imamının son hali

Son dakika | SABAH Özel İstihbarat Ekibi, 9 yıldır firarda olan FETÖ'nün "Gölge Adalet Bakanı" konumundaki mahrem imamı Ahmet Can'ı haftalar süren araştırmalarla Amerika'nın Dallas şehrinde buldu. İstanbul-Nişantaşı'nda bulunan lüks avukatlık ofisinden, başta 17-25 Aralık kumpası olmak üzere FETÖ'nün yargı operasyonlarını 'Türkiye Genel Yargı İmamı' olarak yöneten Can'ın, Dallas'ın Plano şehrinin en işlek caddesinde dondurmacı dükkanı işlettiği ortaya çıktı. Gündüzleri dükkana uğramayan Can, gününün çoğunu yaklaşık 700 bin dolara satın aldığı havuzlu, oyun ve sinema salonlu lüks villasında geçiriyor.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Son dakika | FETÖ’nün ’Gölge Adalet Bakanı’nın yeri tespit edildi! İşte dondurmacı yargı imamının son hali

Son dakika haberler: FETÖ firarileri Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Mehmet Karabörk, Ercan Karakoyun, Celal Fındık, Harun Tokak ve Ekrem Dumanlı gibi üst düzey örgüt yöneticilerini görüntüleyen SABAH, bu kez örgütün 17-25 Aralık kumpaslarının mimarı, yargı imamı Ahmet Can'ı (61) Amerika'da buldu.

Son dakika | FETÖ’nün ’Gölge Adalet Bakanı’nın yeri tespit edildi! İşte dondurmacı yargı imamının son hali

SABAH Özel İstihbarat Ekibi, bugüne kadar Amerika'daki bulunduğu yeri sır gibi saklanan, örgütün "Gölge Adalet Bakanı" konumundaki mahrem imamını aylar süren uzun araştırmalarla Teksas Eyaleti'ne bağlı Dallas şehrinde olduğunu tespit etti.

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Son dakika | FETÖ’nün ’Gölge Adalet Bakanı’nın yeri tespit edildi! İşte dondurmacı yargı imamının son hali

FETÖ'nün "Gölge Adalet Bakanı" gibi tüm yargıyı koordine etme görevini üstlenen 61 yaşındaki avukat Ahmet Can'a, eski adıyla Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun görev alanına giren faaliyetler ile Adalet Bakanlığı'ndaki tüm bürokrasi bağlıydı. Başka bir deyişle hem HSYK'nın Başkanlığını, hem de Adalet Bakanlığı görevini örgüt adına icra ediyordu.

Son dakika | FETÖ’nün ’Gölge Adalet Bakanı’nın yeri tespit edildi! İşte dondurmacı yargı imamının son hali

DONDURMACI DÜKKANI İŞLETİYOR

9 yıldır hangi eyalette olduğuna ilişkin devlete ait hiçbir resmi istihbarat kaydına dahi düşmeyen Ahmet Can'ı ekiplerimiz bulmakta hayli zorlandı. SABAH Özel İstihbarat Birimi'nin elinde 15 yıl önce pasaport için çekilmiş bir vesikalıktan başka hiçbir veri olmamasına rağmen Teksas eyaletinde yaklaşık 45 günlük yoğun bir çalışma sonucunda Ahmet Can'ın Dallas Plano Downtown'ın en merkezi yerinde bir dondurmacı dükkânı işlettiğini belirledik.

Son dakika | FETÖ’nün ’Gölge Adalet Bakanı’nın yeri tespit edildi! İşte dondurmacı yargı imamının son hali

FETÖ'NÜN ABD İMAMI'NIN KIZ KARDEŞİYLE EVLİ

Can, kendisini gizlemek için asıl mesleği avukatlık olmasına rağmen, ABD'de herhangi bir hukuk bürosu açmamıştı. 23 Nisan 2018 tarihinde 'SKY Blue Gelato LLC' adlı şirketi 1005 E 15th St Plano,75074 adresinde faaliyette olan şirketin ortakları Ahmet Can ve eşi Berna Can adına 0802996290 sicil numarasıyla kurulmuştu. Eşi Berna Can'ın ise FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban'ın kız kardeşi olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.

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