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Haberler Galeri Son dakika | Genar'ın seçim anketinden gelen sonuçlar; Başkanlık yarışında 3 ayda yüzde 7'lik sıçrama
Giriş Tarihi: 01.12.2022 07:11 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 07:53

Son dakika | Genar'ın seçim anketinden gelen sonuçlar; Başkanlık yarışında 3 ayda yüzde 7'lik sıçrama

Mehmet Barlas bugünkü yazısında GENAR'ın yaptığı son seçim anketi çalışmasını ve oy oranlarını SABAH okurlarıyla paylaştı. Cumhur İttifakı ve karşısındaki Millet İttifakı'nın vatandaşın gözündeki durumu, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerle ilgili eğilimler ve son seçim anket sonuçlarını aktaran Barlas seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarının 3 ayda yüzde 7 arttığını da belirtti. İşte detaylar ve Barlas'ın yazısından öne çıkanlar;

Son dakika | Genar’ın seçim anketinden gelen sonuçlar; Başkanlık yarışında 3 ayda yüzde 7’lik sıçrama

Son dakika seçim anketi sonuçları: Mehmet Barlas bugünkü yazısında GENAR araştırma şirketinin son seçim anketine dair neticeleri okurları ile paylaştı. İşte Barlas'ın yazısından öne çıkanlar;

GENAR Araştırma Şirketi'nin yaptığı son seçim anketi sonuçları elime ulaştı. GENAR Başkanı İhsan Aktaş'ın da bu anket sonuçları konusundaki analizleri oldukça çarpıcı.

Son dakika | Genar’ın seçim anketinden gelen sonuçlar; Başkanlık yarışında 3 ayda yüzde 7’lik sıçrama

SON DÖNEMDE MİLLET İTTİFAKI'NA GÜVENSİZLİK HAD SAFHADA

İhsan Aktaş'a göre, kamuoyunun yakından takip ettiği gibi 6 ay önce büyük bir rüzgârı arkasına alan Millet İttifakı'na yönelik son dönemde büyük bir güvensizlik meydana gelmiş.

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Son dakika | Genar’ın seçim anketinden gelen sonuçlar; Başkanlık yarışında 3 ayda yüzde 7’lik sıçrama

KAVGALI ADAYLIK AÇIKLAMALARI VE FİKİR AYRILIKLARI TEPKİ DOĞURDU

Önce HDP ve İyi Parti kavgası, sonrasında İyi Parti ile CHP arasındaki fikir ayrılıkları... Meral Akşener ve bazı İyi Partili yöneticilerin CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki sert açıklamaları, Millet İttifakı'nın görünen ve görünmeyen üyeleri arasında büyük bir güvensizlik oluşturmuş.

Son dakika | Genar’ın seçim anketinden gelen sonuçlar; Başkanlık yarışında 3 ayda yüzde 7’lik sıçrama

HÜKÜMETİN PEŞ PEŞE ADIMLARI

Hükümet cephesine gelince... GENAR'ın araştırmasına göre Cumhur İttifakı'nda işler iyi gidiyor. Asgari ücret artışı... Toplu konut hamlesi... Sözleşmeli personele kadro... EYT sorununun çözüme kavuşturulması... Dış politikadaki başarılı diplomasi...

Son dakika | Genar’ın seçim anketinden gelen sonuçlar; Başkanlık yarışında 3 ayda yüzde 7’lik sıçrama

ERDOĞAN'IN OYLARINDA HIZLI ARTIŞ

Terörle etkin mücadele... Küresel krize rağmen güven veren lider karizması...

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