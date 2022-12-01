Giriş Tarihi: 01.12.2022 07:11
Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
07:53
Son dakika | Genar'ın seçim anketinden gelen sonuçlar; Başkanlık yarışında 3 ayda yüzde 7'lik sıçrama
Mehmet Barlas bugünkü yazısında GENAR'ın yaptığı son seçim anketi çalışmasını ve oy oranlarını SABAH okurlarıyla paylaştı. Cumhur İttifakı ve karşısındaki Millet İttifakı'nın vatandaşın gözündeki durumu, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerle ilgili eğilimler ve son seçim anket sonuçlarını aktaran Barlas seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarının 3 ayda yüzde 7 arttığını da belirtti. İşte detaylar ve Barlas'ın yazısından öne çıkanlar;