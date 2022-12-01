KAVGALI ADAYLIK AÇIKLAMALARI VE FİKİR AYRILIKLARI TEPKİ DOĞURDU

Önce HDP ve İyi Parti kavgası, sonrasında İyi Parti ile CHP arasındaki fikir ayrılıkları... Meral Akşener ve bazı İyi Partili yöneticilerin CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki sert açıklamaları, Millet İttifakı'nın görünen ve görünmeyen üyeleri arasında büyük bir güvensizlik oluşturmuş.

