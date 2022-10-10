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Haberler Galeri SON DAKİKA | Gözler kritik Kabine Toplantısı'nda! Masada önemli konular var: Başkan Erdoğan açıklama yapacak
Giriş Tarihi: 10.10.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 16:37

SON DAKİKA | Gözler kritik Kabine Toplantısı'nda! Masada önemli konular var: Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabineyi topluyor. Ekim ayının ilk Kabine toplantısı bugün yapılacak. Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek toplantıda siyaseti ilgilendiren önemli başlıklar yer alacak. Başörtüsü düzenlemesi, TOKİ kampanyaları, gıda fiyatları önlemi, terörle mücadele bu başlıklardan bazıları. Öte yandan Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Başkan Erdoğan'ın kritik toplantının ardından ulusa seslenmesi bekleniyor. İşte kritik toplantının detayları...

SON DAKİKA | Gözler kritik Kabine Toplantısı’nda! Masada önemli konular var: Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Kritik Bakanlar Kurulu toplantısında Yunanistan'ın son dönemde artan provokasyonları, Suriye ve Libya'daki son durum masaya yatırılacak. Başörtüsü konusundaki Anayasa çalışmaları da bugün Başkan Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın Prag'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu'ndaki temaslarına ilişkin kurmaylarına değerlendirmelerde bulunması da bekleniyor.

SON DAKİKA | Gözler kritik Kabine Toplantısı’nda! Masada önemli konular var: Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz ay müjdelediği sosyal konut projesi kapsamında yapılan başvurulardaki son durum ve ekonomi başlıkları görüşülecek.

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SON DAKİKA | Gözler kritik Kabine Toplantısı’nda! Masada önemli konular var: Başkan Erdoğan açıklama yapacak

YUNAN PROVOKASYONLARI MASADA
Türkiye'ye yönelik hasmane tutumunu sergilemekten geri durmayan Atina yönetimi, provokatif eylemlerini artırdı. Yunanistan'ın Batılı ülkelerden aldığı destekle uluslararası hukuk ihlallerine karşı Ankara, Türkiye'nin hakkını ve hukukunu çiğnetmemekte kararlı duruşunu sürdürürken; bugün gerçekleşecek toplantıda bu konunun masaya yatırılması bekleniyor.

SON DAKİKA | Gözler kritik Kabine Toplantısı’nda! Masada önemli konular var: Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Başkan Erdoğan'ın 'liderlik dersi' verdiği Avrupa Siyasi Topluluğu'ndaki temaslarının çıktılarının da bugünkü toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında AK Parti Anayasa Komisyonu üyeleri toplanarak başörtüsü konusunda anayasa değişikliğine dair çerçeve üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamada çerçevesini çizdiği düzenleme üzerine fikir alışverişi yapıldı.

SON DAKİKA | Gözler kritik Kabine Toplantısı’nda! Masada önemli konular var: Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Çalışmalar netleştirilerek bugün gerçekleştirilecek toplantıda Başkan Erdoğan'a arz edilecek.

SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI

Toplantıda, ekonomideki son durum, enflasyona karşı alınan yeni önlemler ve milyonlarca başvuru alan sosyal konut kampanyasının detaylarının da gündeme alınması öngörülüyor.

25 Ekim'de ilk kazmanın vurulacağı "İlk Evim İlk İşyerim" projesiyle ilgili yeni detaylar da kabine toplantısında görüşülecek.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı.

Toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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