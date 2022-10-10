SON DAKİKA | Gözler kritik Kabine Toplantısı’nda! Masada önemli konular var: Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabineyi topluyor. Ekim ayının ilk Kabine toplantısı bugün yapılacak. Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek toplantıda siyaseti ilgilendiren önemli başlıklar yer alacak. Başörtüsü düzenlemesi, TOKİ kampanyaları, gıda fiyatları önlemi, terörle mücadele bu başlıklardan bazıları. Öte yandan Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Başkan Erdoğan'ın kritik toplantının ardından ulusa seslenmesi bekleniyor. İşte kritik toplantının detayları...