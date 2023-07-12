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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | Ekrem İmamoğlu'nun "Erkek Olsaydı Başka Konuşurdum" sözlerine Canan Kaftancıoğlu'ndan yanıt: Buna alışacaksınız!
Giriş Tarihi: 12.07.2023 23:53 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 23:55

SON DAKİKA HABERİ | Ekrem İmamoğlu'nun "Erkek Olsaydı Başka Konuşurdum" sözlerine Canan Kaftancıoğlu'ndan yanıt: Buna alışacaksınız!

SON DAKİKA HABERİ: 14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları hezimet sonrası 'koltuk' kavgasına tutulan CHP'de, Ekrem İmamoğlu mevcut yönetime karşı 'değişim' çağrılarını yinelerken, aktörlerin kapalı kapılar ardındaki beyanları da medyaya yansımaya devam ediyor. İmamoğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu'na yönelik "Erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum" sözleri çokça tartışılırken, Kaftancıoğlu ise bu sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kaftancıoğlu, "Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının varlığına alışacaksınız beyler! Eril bakışınıza rağmen katlanarak artacağız üzgünüm." dedi.

SON DAKİKA HABERİ | Ekrem İmamoğlu’nun Erkek Olsaydı Başka Konuşurdum sözlerine Canan Kaftancıoğlu’ndan yanıt: Buna alışacaksınız!

Son dakika haberi... Türkiye, CHP'deki koltuk krizini konuşuyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına "mücadeleye devam" mesajları yanıt vererek çağrıları görmezden gelmeyi tercih etti.

SON DAKİKA HABERİ | Ekrem İmamoğlu’nun Erkek Olsaydı Başka Konuşurdum sözlerine Canan Kaftancıoğlu’ndan yanıt: Buna alışacaksınız!

Kurultay'da genel başkanlık için destek toplamaya çalışan Ekrem İmamoğlu, hamle üstüne hamle yapmaya devam ediyor. Hem İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarını hem de CHP'li İstanbul milletvekillerini topluyor. Ancak umduğunu bulamadığı belli olan İmamoğlu son toplantıda ise adeta çılgına döndü.

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SON DAKİKA HABERİ | Ekrem İmamoğlu’nun Erkek Olsaydı Başka Konuşurdum sözlerine Canan Kaftancıoğlu’ndan yanıt: Buna alışacaksınız!

İMAMOĞLU: BANA VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Gazeteci Yalçın Bayer'in iddiasına göre CHP'nin İBB toplantısı 10 Temmuz'da Başkanlık Sarayı'nda yapıldı. Bu sırada Kadıköy ve İBB Meclis Üyesi Hasan Gökpınar, İmamoğlu'na sert çıktı.

"Siz seçildiğiniz günden beri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve son olarak genel başkanlık adaylığınız tartışılıyor. Siz İstanbul Belediye Başkanısınız, niye İstanbul halkının gözünün önünde böyle tartışmalara meydan verdiniz, sürece zarar verdiniz. Geçen hafta iktidar için 'Değişim' adı altında bir web sitesi açtınız. CHP'liler hariç herkes girip CHP'ye hakaret ediyor" çıkışı yaptı.

SON DAKİKA HABERİ | Ekrem İmamoğlu’nun Erkek Olsaydı Başka Konuşurdum sözlerine Canan Kaftancıoğlu’ndan yanıt: Buna alışacaksınız!

Bu çıkışa çok sinirlenen Ekrem İmamoğlu ise bir kez daha değişim çağrısı yaptı.

"Genel Başkanla telefonla ve yüz yüze görüştüm. Sözünü tutmadı. Bana verdiği söz bu değildi" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ | Ekrem İmamoğlu’nun Erkek Olsaydı Başka Konuşurdum sözlerine Canan Kaftancıoğlu’ndan yanıt: Buna alışacaksınız!

Bu sözler, daha önce Ahlatlıbel'de 3 kez bir araya gelen ikili arasında, görevi bırakma tartışmalarının yaşandığı iddiasını güçlendirdi.

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