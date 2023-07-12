Giriş Tarihi: 12.07.2023 23:53
Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
23:55
SON DAKİKA HABERİ | Ekrem İmamoğlu'nun "Erkek Olsaydı Başka Konuşurdum" sözlerine Canan Kaftancıoğlu'ndan yanıt: Buna alışacaksınız!
SON DAKİKA HABERİ: 14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları hezimet sonrası 'koltuk' kavgasına tutulan CHP'de, Ekrem İmamoğlu mevcut yönetime karşı 'değişim' çağrılarını yinelerken, aktörlerin kapalı kapılar ardındaki beyanları da medyaya yansımaya devam ediyor. İmamoğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu'na yönelik "Erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum" sözleri çokça tartışılırken, Kaftancıoğlu ise bu sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kaftancıoğlu, "Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının varlığına alışacaksınız beyler! Eril bakışınıza rağmen katlanarak artacağız üzgünüm." dedi.