Son dakika haberi: İş adamı İBB’deki mafya düzenini anlattı: Sen bunlarla baş edemezsin! Bütün malını alırlar…

"SEN BUNLARIN İÇİNDESİN"

TAŞYAPI Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Emrullah Turanlı ifadesinde, "Bizim reklam işlemlerimizi yapan Necati Ö. isimli şahıs ile birçok defa bana karşı yapılan bu irtikap eylemlerini durdurması için araya girmesi açısından konuştuk. Defalarca kendisi bana, 'Yapılan haksızlığın zulüm olduğunu, bunu genelde Şişli Belediye Başkanı'nın yaptığını ve bunu önleyemeyeceğini, bundan utanç duyduğunu.' dile getirdi. Ben de kendisine, "Yahu Necati, bunların içindesin, nasıl oluyor hem haklı olduğumu biliyor hem de zulüm yapılmasına izin veriyorsun?" şeklinde defalarca sitemde bulunmama rağmen cevapsız kalmıştır.