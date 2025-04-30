Giriş Tarihi: 30.04.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
06:48
Son dakika haberi: İş adamı İBB’deki mafya düzenini anlattı: Sen bunlarla baş edemezsin! Bütün malını alırlar…
İBB'de yolsuzluk yapanlara yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen İBB Harita Mühendisi Yakup Öner hakkında TAŞYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'nın şikâyet ifadesi ortaya çıktı. Emrullah Turanlı, "Bana, 'Senden istenileni yapmazsan bu malı elinden alırlar. Sana sahip çıkan olmaz. Biz bu malı elinden alırız.' şeklinde tehditte bulundular." dedi.