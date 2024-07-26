Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: İzmir'deki elektrik akımı faciasında yeni detay! Facia göz göre göre gelmiş
Giriş Tarihi: 26.07.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:34

Son dakika haberi: İzmir'deki elektrik akımı faciasında yeni detay! Facia göz göre göre gelmiş

Son dakika haberi: İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Skandalın boyutu 5 uzmanın hazırladığı yeni bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK
Son dakika haberi: İzmir’deki elektrik akımı faciasında yeni detay! Facia göz göre göre gelmiş

İzmir'de 12 Temmuz'da sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı.

Son dakika haberi: İzmir’deki elektrik akımı faciasında yeni detay! Facia göz göre göre gelmiş

Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan, amatör müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: İzmir’deki elektrik akımı faciasında yeni detay! Facia göz göre göre gelmiş

Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi.

Son dakika haberi: İzmir’deki elektrik akımı faciasında yeni detay! Facia göz göre göre gelmiş

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 14'ü tutuklandı. Hakkında gözaltı karar verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, bir şüphelinin de yurt dışında olduğu belirtildi.

Son dakika haberi: İzmir’deki elektrik akımı faciasında yeni detay! Facia göz göre göre gelmiş

11 YENİ GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatı ile dün İZSU'dan Adana Belediyesi Genel Sekreteri eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Genel Müdür Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit gözaltına alındı. Şüphelilerden Ordu'da gözaltına alınan Halit Özpelit'in SEGBİS'le bağlanıp ifadesinin alınacağı belirtildi.

SON DAKİKA