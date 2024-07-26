Giriş Tarihi: 26.07.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
15:34
Son dakika haberi: İzmir'deki elektrik akımı faciasında yeni detay! Facia göz göre göre gelmiş
Son dakika haberi: İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Skandalın boyutu 5 uzmanın hazırladığı yeni bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından ortaya çıktı.