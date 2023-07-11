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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLER | Litvanya'da gözler Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinde: Kritik zirve başladı
Giriş Tarihi: 11.07.2023 18:20 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 18:30

SON DAKİKA HABERLER | Litvanya'da gözler Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinde: Kritik zirve başladı

Son dakika haberi... Dünya Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesini takip ediyor. Zirve kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok ülkenin lideri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile de ikili görüşme gerçekleştiriyor. Zirve öncesi basına kısa bir açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Önceki görüşmeler ısınma turuydu yeni süreç başlıyor" dedi. İsveç'in NATO üyeliği kararının ardından gerçekleşen görüşmede Türkiye'ye F-16 satışı konusunun ele alınması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLER | Litvanya’da gözler Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinde: Kritik zirve başladı

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta önemli diplomasi trafiği yürütüyor. Bu kapsamda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

SON DAKİKA HABERLER | Litvanya’da gözler Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinde: Kritik zirve başladı

KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI!

Başkan Erdoğan ikili görüşmelerini ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme ile sürdürdü. Daha önceden saati ve tarihi belirlenen kritik görüşme başladı.

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SON DAKİKA HABERLER | Litvanya’da gözler Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinde: Kritik zirve başladı

Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi başladı | Video

"YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

Bu kritik görüşme öncesi basına kısa bir açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz." dedi.

SON DAKİKA HABERLER | Litvanya’da gözler Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinde: Kritik zirve başladı

ZİRVE ÖNCESİ TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden NATO Zirvesi öncesinde telefonda görüşmüştü. Liderler Vilnius'ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kalmıştı.

SON DAKİKA HABERLER | Litvanya’da gözler Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinde: Kritik zirve başladı

TÜRKİYE'NİN F-16 TALEBİ

Başkan Erdoğan, Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını da belirterek ABD Başkanı'na Türkiye'nin F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etmişti.

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