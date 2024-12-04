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Haberler Galeri SON DAKİKA | İBB, Ekrem İmamoğlu için çalışıyor! Milyonluk harcamalar belediye kasasından
Giriş Tarihi: 04.12.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 06:30

SON DAKİKA | İBB, Ekrem İmamoğlu için çalışıyor! Milyonluk harcamalar belediye kasasından

Son dakika haberi: Sarıyer Reşitpaşa'da Boğaz manzarasına sahip 1,7 milyar TL (50 milyon dolar) değerindeki 3 villada kendi kentsel dönüşümünü yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taşınması için İBB ekipleri seferlik ilan etmiş durumda. Kaldırımı olmayan cadde ve sokaklara İBB tabelaları konularak geniş kaldırımlar yapıldı, asfalt hazırlıkları başladı. Villa bahçesinde ise peyzaj çalışmalarının son rötuşları gerçekleştiriliyor. İBB Başkanının kısa süre içinde buraya taşınacağı belirtiliyor.

MUSTAFA BAKIRHAN
SON DAKİKA | İBB, Ekrem İmamoğlu için çalışıyor! Milyonluk harcamalar belediye kasasından

Son dakika haberi: 16 milyon İstanbullu'ya 2019 yerel seçimler öncesi 100 bin konut sözü verip 5 yılda sadece 6 bin civarında konutun dönüşümünü gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi dönüşümünü ihmal etmedi.

SON DAKİKA | İBB, Ekrem İmamoğlu için çalışıyor! Milyonluk harcamalar belediye kasasından

Yıllardır deprem bölgesi Beylikdüzü'de ikamet eden İBB Başkanı, kendi dönüşümün başlattı ve daha sağlam zemine sahip Sarıyer Reşitpaşa'da Boğaz ve FSM Köprüsü manzaralı ultra lüks bir malikane inşa ettirdi.

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SON DAKİKA | İBB, Ekrem İmamoğlu için çalışıyor! Milyonluk harcamalar belediye kasasından

Emirgan Korusu'nun hemen üstünde, Sarıyer sırtlarında yükselen 2 kat+1 bodrum şeklindeki villada havuz, spor salonu, sauna gibi pekçok lüks detay düşünüldü. Birçok tanınmış isme komşu olmaya hazırlanan Ekrem İmamoğlu, birbirine 20 metre mesafede, neredeyse bitişik haldeki iki villada ise tadilata başladı.

SON DAKİKA | İBB, Ekrem İmamoğlu için çalışıyor! Milyonluk harcamalar belediye kasasından

Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi, Osman Barlas Caddesi 17 numarada 1990'ların başında yapılan havuzlu villayı emekli bir bürokrattan satın alan Ekrem İmamoğlu, 1993'ten 2018'e kadar çekilen uydu fotoğraflarında net şekilde görülen beyaz villayı İBB Başkanı seçildikten bir süre sonra yıktırdı. 3 yıl kadar dümdüz bir alan olarak kalan bu noktada geçen yıl yapı için izni alındı.

SON DAKİKA | İBB, Ekrem İmamoğlu için çalışıyor! Milyonluk harcamalar belediye kasasından

Her türlü konforun düşünüldüğü bu lüks villa, 2 kat ve altta 1 bodrum şeklinde tasarlandı. Bodrum katta sauna, spor salonu gibi her türlü konfor yeralıyor. Aile şirketi olan İmamoğlu İnşaat tarafından bir mimarlık şirketine yaptırılan villa inşaatında işçiler yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

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