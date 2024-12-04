SON DAKİKA | İBB, Ekrem İmamoğlu için çalışıyor! Milyonluk harcamalar belediye kasasından

Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi, Osman Barlas Caddesi 17 numarada 1990'ların başında yapılan havuzlu villayı emekli bir bürokrattan satın alan Ekrem İmamoğlu, 1993'ten 2018'e kadar çekilen uydu fotoğraflarında net şekilde görülen beyaz villayı İBB Başkanı seçildikten bir süre sonra yıktırdı. 3 yıl kadar dümdüz bir alan olarak kalan bu noktada geçen yıl yapı için izni alındı.



