Giriş Tarihi: 04.12.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024
06:30
SON DAKİKA | İBB, Ekrem İmamoğlu için çalışıyor! Milyonluk harcamalar belediye kasasından
Son dakika haberi: Sarıyer Reşitpaşa'da Boğaz manzarasına sahip 1,7 milyar TL (50 milyon dolar) değerindeki 3 villada kendi kentsel dönüşümünü yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taşınması için İBB ekipleri seferlik ilan etmiş durumda. Kaldırımı olmayan cadde ve sokaklara İBB tabelaları konularak geniş kaldırımlar yapıldı, asfalt hazırlıkları başladı. Villa bahçesinde ise peyzaj çalışmalarının son rötuşları gerçekleştiriliyor. İBB Başkanının kısa süre içinde buraya taşınacağı belirtiliyor.