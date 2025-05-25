SON DAKİKA | İBB’deki yolsuzluk sarmalında çember daralıyor! Şüphelilerin ifadeleri düğümü çözecek

İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin İstanbul Emniyeti Mali Şube'nin düzenlediği sabah baskınında aralarında İBB iştirakleri olan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen ile Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, Özel Kalemi Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay'ın da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.



