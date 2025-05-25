Giriş Tarihi: 25.05.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
06:47
SON DAKİKA | İBB'deki yolsuzluk sarmalında çember daralıyor! Şüphelilerin ifadeleri düğümü çözecek
Son dakika haberi: İBB'ye yönelik 4. dalga yolsuzluk operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 45'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İmamoğlu'nu Le Meridien Otel'de kapıda karşılayan Seza Büyükçulha da bulunuyor. Büyükçulha'nın, İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu iddia edildi. Yolsuzluk operasyonunda ifadelerin alınması sonrası rüşvet sarmalında çember iyice daraldı. Şüphelilerin vereceği ifade yolsuzluk operasyonundaki düğümü çözecek.