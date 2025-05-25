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Haberler Galeri SON DAKİKA | İBB'deki yolsuzluk sarmalında çember daralıyor! Şüphelilerin ifadeleri düğümü çözecek
Giriş Tarihi: 25.05.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 06:47

SON DAKİKA | İBB'deki yolsuzluk sarmalında çember daralıyor! Şüphelilerin ifadeleri düğümü çözecek

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik 4. dalga yolsuzluk operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 45'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İmamoğlu'nu Le Meridien Otel'de kapıda karşılayan Seza Büyükçulha da bulunuyor. Büyükçulha'nın, İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu iddia edildi. Yolsuzluk operasyonunda ifadelerin alınması sonrası rüşvet sarmalında çember iyice daraldı. Şüphelilerin vereceği ifade yolsuzluk operasyonundaki düğümü çözecek.

Emir SOMER
SON DAKİKA | İBB’deki yolsuzluk sarmalında çember daralıyor! Şüphelilerin ifadeleri düğümü çözecek

Son dakika haberi: İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağına yönelik 19 Mart'ta başlatılan operasyonların 4'üncüsü de gerçekleştirildi.

SON DAKİKA | İBB’deki yolsuzluk sarmalında çember daralıyor! Şüphelilerin ifadeleri düğümü çözecek

İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin İstanbul Emniyeti Mali Şube'nin düzenlediği sabah baskınında aralarında İBB iştirakleri olan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen ile Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, Özel Kalemi Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay'ın da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

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SON DAKİKA | İBB’deki yolsuzluk sarmalında çember daralıyor! Şüphelilerin ifadeleri düğümü çözecek

Önemli isimlerin isminin geçtiği operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de Ekrem İmamoğlu'nu Le Meridien Otel'de kapıda karşılayan Seza Büyükçulha oldu.

SON DAKİKA | İBB’deki yolsuzluk sarmalında çember daralıyor! Şüphelilerin ifadeleri düğümü çözecek

Trabzon'da bir restoranın sahibi olan Seza Büyükçulha'nın Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olduğu ve aynı zamanda gizli kasası olduğu iddia edildi.

SON DAKİKA | İBB’deki yolsuzluk sarmalında çember daralıyor! Şüphelilerin ifadeleri düğümü çözecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye bağlı olan İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin başlattığı soruşturmada, 49 kişi hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkardı.