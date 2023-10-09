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Haberler Galeri İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Can kayıpları artıyor! Gazze-İsrail’de neler oluyor, savaş mı çıktı, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?
Giriş Tarihi: 09.10.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 01:00

İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Can kayıpları artıyor! Gazze-İsrail’de neler oluyor, savaş mı çıktı, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

İsrail Gazze son dakika haberleri mercek altına alınıyor. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güney bölgelerine "Aksa Tufanı" operasyonu başlattıklarını açıklamıştı. Dünya gündemine bomba gibi düşen bu harekat sonrası İsrail hükümeti Filistin'e savaş ilan etti ve Gazze'yi bomba yağmuruna tuttu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm askeri güçlerini kullanacakları açıkladı. Can kaybının arttığı öğrenilirken sayısız bina ve araç ise alevler içinde kaldı. Peki, Gazze-İsrail'de neler oluyor, savaş mı çıktı, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç, son durum ne? İşte, dakika dakika İsrail Gazze (Filistin) son durum gelişmeleri…

İsrail-Filistin savaşı son dakika: Can kayıpları artıyor! Gazze-İsrail’de neler oluyor, savaş mı çıktı, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

Son dakika Gazze İsrail'de neler oluyor, son durum ne, savaş mı çıktı, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı soruları gündemin en merak edilen konuları arasında yer aldı. Karşılıklı bomba ve roket saldırılarının olduğu Filistin ve İsrail son dakika haberleri tüm dünyada şok etkisi yaratıyor. Öte yandan Türkiye yaşanan gerilim sonrası devreye girdi. Başkan Erdoğan, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın her türlü işgalinin karşısında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı ve tarafları itidal çağrısı yaptı. Peki, (Filistin) Gazze-İsrail'de neler oluyor, savaş mı çıktı, ölü ve yaralı var mı, son durum ne? İşte, İsrail Gazze (Hamas) son durum gelişmeleri…

İsrail-Filistin savaşı son dakika: Can kayıpları artıyor! Gazze-İsrail’de neler oluyor, savaş mı çıktı, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

İSRAİL GAZZE'DE NELER OLUYOR, SON DURUM NE? "AKSA TUFANI" OPERASYONU BAŞLATILDI!

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonu başlattıklarını duyurdu.

Hamas, sabah saatlerinde İsrail yönüne binlerce roket atarak mayıs ayındaki çatışmaların ardından varılan ateşkesi sona erdirdi.

İsrail içinde Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşim yerlerinin yanı sıra Usdud (Aşdod), Askalan (Aşkelon), Birüssebi'de (Berşeva) saldırı sirenleri çaldı. Gazze Şeridi'nden uzaktaki büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı.

İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan roketlerden bazılarını imha etti, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

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İsrail-Filistin savaşı son dakika: Can kayıpları artıyor! Gazze-İsrail’de neler oluyor, savaş mı çıktı, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılarda 22 İsrailli öldü, 70'ten fazla kişi ağır yaralandı.

Gazze Şeridi'nden çıkan Filistinli silahlı gruplar, sınır çevresindeki İsrail yerleşim yerlerine girdi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Filistinli silahlı grupların Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiğini, bölgede çatışma yaşandığını belirtti.

İsrail-Filistin savaşı son dakika: Can kayıpları artıyor! Gazze-İsrail’de neler oluyor, savaş mı çıktı, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

Filistinli silahlı grupların bazı İsraillileri alıkoyduğu, silahlı kişilerin önünde elleri başlarının üzerinde bağlı yerde yüzükoyun yatan erkeklerin fotoğrafları paylaşıldı.

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı silahlı grup, çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

Sosyal medyada, Filistinli silahlı grupların Gazze şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde dolaştığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail-Filistin savaşı son dakika: Can kayıpları artıyor! Gazze-İsrail’de neler oluyor, savaş mı çıktı, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

"AKSA TUFANI" OPERASYONU

Bu duyurudan sonra Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı Operasyonu"nu başlattıklarını açıklad

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