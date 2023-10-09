İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Can kayıpları artıyor! Gazze-İsrail’de neler oluyor, savaş mı çıktı, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

Son dakika Gazze İsrail'de neler oluyor, son durum ne, savaş mı çıktı, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı soruları gündemin en merak edilen konuları arasında yer aldı. Karşılıklı bomba ve roket saldırılarının olduğu Filistin ve İsrail son dakika haberleri tüm dünyada şok etkisi yaratıyor. Öte yandan Türkiye yaşanan gerilim sonrası devreye girdi. Başkan Erdoğan, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın her türlü işgalinin karşısında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı ve tarafları itidal çağrısı yaptı. Peki, (Filistin) Gazze-İsrail'de neler oluyor, savaş mı çıktı, ölü ve yaralı var mı, son durum ne? İşte, İsrail Gazze (Hamas) son durum gelişmeleri…