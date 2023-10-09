İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Can kayıpları artıyor! Gazze-İsrail’de neler oluyor, savaş mı çıktı, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

İsrail Gazze son dakika haberleri mercek altına alınıyor. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güney bölgelerine "Aksa Tufanı" operasyonu başlattıklarını açıklamıştı. Dünya gündemine bomba gibi düşen bu harekat sonrası İsrail hükümeti Filistin'e savaş ilan etti ve Gazze'yi bomba yağmuruna tuttu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm askeri güçlerini kullanacakları açıkladı. Can kaybının arttığı öğrenilirken sayısız bina ve araç ise alevler içinde kaldı. Peki, Gazze-İsrail'de neler oluyor, savaş mı çıktı, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç, son durum ne? İşte, dakika dakika İsrail Gazze (Filistin) son durum gelişmeleri…