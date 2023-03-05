Giriş Tarihi: 05.03.2023 21:30
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
21:49
SON DAKİKA! İYİ Partili Dikbayır'dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için sitem dolu açıklama: Bizim başkanlarımız biliyorduk!
Son dakika haberi: 5'li koalisyon için attığı "Millet 5'ten Büyüktür" tweeti olay olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır bugün katıldığı canlı yayında hem o sözlerine açıklık getirdi hem de aday olarak önerdikleri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sitemde bulundu. Dikbayır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşısında ise parti olarak şaşırdıklarını ve şok olduklarını kaydetti.