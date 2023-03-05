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Haberler Galeri SON DAKİKA! İYİ Partili Dikbayır'dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için sitem dolu açıklama: Bizim başkanlarımız biliyorduk!
Giriş Tarihi: 05.03.2023 21:30 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 21:49

SON DAKİKA! İYİ Partili Dikbayır'dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için sitem dolu açıklama: Bizim başkanlarımız biliyorduk!

Son dakika haberi: 5'li koalisyon için attığı "Millet 5'ten Büyüktür" tweeti olay olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır bugün katıldığı canlı yayında hem o sözlerine açıklık getirdi hem de aday olarak önerdikleri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sitemde bulundu. Dikbayır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşısında ise parti olarak şaşırdıklarını ve şok olduklarını kaydetti.

SON DAKİKA! İYİ Partili Dikbayır’dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için sitem dolu açıklama: Bizim başkanlarımız biliyorduk!

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, 'Millet 5'ten Büyüktür' sözlerini yineleyerek, " O masada 5'li imzayı öğrendim, nezaketsiz bir şeydi. O psikoloji ile tweet attım. Birkaç dakika sonra genel başkan beni aradı. Benim attığım tweeti sildirecek tek kişi Akşener'dir." dedi.

SON DAKİKA! İYİ Partili Dikbayır’dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için sitem dolu açıklama: Bizim başkanlarımız biliyorduk!

İYİ Partili Dikbayır, Kılıçdaroğlu'nun istişare sürecine uymadığını kaydetti ve şu sözleri kullandı:

1.5 yıl içinde Kılıçdaroğlu'nun söylemleri var. Biz istişare ile karar alacağız... Özellikle 6 liderin oy birliği ile alacağı karar... Biz Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman bu kadar sert ve dayatmacı olacağını düşünmedik. Bu kadar çalışmalar yapıldı. Kelimelerin üstünde çalışıldı günlerce. En önemli aday konusunda istişare yapılmaz mı? Biz bunu bekledik.

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SON DAKİKA! İYİ Partili Dikbayır’dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için sitem dolu açıklama: Bizim başkanlarımız biliyorduk!

'BİZ MASADAN KALDIRILDIK'

Kemal Bey'in bu kadar direteceğini kimse düşünmedi. Bizim anlamadığımız şu: Biz birşey istemedik... Tek bir talebimiz yok. Tek bir arzumuz var. Seçimi alabilecek aday belirlemek. Biz masadan kalkmadık, kaldırıldık.

SON DAKİKA! İYİ Partili Dikbayır’dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için sitem dolu açıklama: Bizim başkanlarımız biliyorduk!

Meral Akşener masadan kaldırıldı. O masadan kendisi de kalkmadı. Biz Genel İdare Kurulu olarak karar aldık. Biz Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyoruz dedik toplantıdan sonra.

SON DAKİKA! İYİ Partili Dikbayır’dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için sitem dolu açıklama: Bizim başkanlarımız biliyorduk!

Biz Kemal Bey'in rakamlarla hareket edeceğini düşündük. Toplantıya giriyorlar, Temel Bey, Gültekin Bey'den başlıyor adaylıkla ilgili. Kemal Bey, Kemal Bey, Kemal Bey denilerek ilerleniyor... Söz genel başkana geliyor.

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