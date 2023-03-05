SON DAKİKA! İYİ Partili Dikbayır’dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için sitem dolu açıklama: Bizim başkanlarımız biliyorduk!

İYİ Partili Dikbayır, Kılıçdaroğlu'nun istişare sürecine uymadığını kaydetti ve şu sözleri kullandı:

1.5 yıl içinde Kılıçdaroğlu'nun söylemleri var. Biz istişare ile karar alacağız... Özellikle 6 liderin oy birliği ile alacağı karar... Biz Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman bu kadar sert ve dayatmacı olacağını düşünmedik. Bu kadar çalışmalar yapıldı. Kelimelerin üstünde çalışıldı günlerce. En önemli aday konusunda istişare yapılmaz mı? Biz bunu bekledik.