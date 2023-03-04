Giriş Tarihi: 04.03.2023 19:09
Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
19:32
SON DAKİKA | İYİ Parti'nin kalktığı 6'lı masaya HDP gözünü dikti: Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'nun davetine yanıt
Son dakika haberi: 6'lı masanın dağılmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda 'Soframızı büyütmeye devam edeceğiz' mesajını paylaşarak isim vermeden HDP'ye davette bulundu. Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından gaza basan HDP'li isimler gün boyu sosyal medyada Akşener karşıtı açıklamalarda bulundu. Selahattin Demirtaş da Kılıçdaroğlu'na göz kırparak "HDP'ye kulak verin" dedi.