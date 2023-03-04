SON DAKİKA | İYİ Parti’nin kalktığı 6’lı masaya HDP gözünü dikti: Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’nun davetine yanıt

Kürkçü, paylaşımında şu ifadeleri yazdı:

"Akşener kendisini CHP'ye ve muhalefete kayyım ilan etti… No pasaran! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ahlak ve şahsiyet ve insanlık sınavındalar. Akşener'in rezilane rüşvetine tenezzül etmeyerek onu MC geleneğiyle birlikte belediye çöplüklerine gömdükler an kendileri de bir demokratik sinerji kaynağına dönüşecekler... İnsanlık kazansın!" dedi.