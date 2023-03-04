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Haberler Galeri SON DAKİKA | İYİ Parti'nin kalktığı 6'lı masaya HDP gözünü dikti: Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'nun davetine yanıt
Giriş Tarihi: 04.03.2023 19:09 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 19:32

SON DAKİKA | İYİ Parti'nin kalktığı 6'lı masaya HDP gözünü dikti: Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'nun davetine yanıt

Son dakika haberi: 6'lı masanın dağılmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda 'Soframızı büyütmeye devam edeceğiz' mesajını paylaşarak isim vermeden HDP'ye davette bulundu. Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından gaza basan HDP'li isimler gün boyu sosyal medyada Akşener karşıtı açıklamalarda bulundu. Selahattin Demirtaş da Kılıçdaroğlu'na göz kırparak "HDP'ye kulak verin" dedi.

SON DAKİKA | İYİ Parti’nin kalktığı 6’lı masaya HDP gözünü dikti: Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’nun davetine yanıt

Son dakika haberi: Türkiye, 6'lı koalisyonun dağılması sonrası yaşanan krizi konuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener'in restleşmeleri sonrası cesaretlenen HDP açık açık masaya gözünü dikti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun davetine Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla yanıt verdi.

SON DAKİKA | İYİ Parti’nin kalktığı 6’lı masaya HDP gözünü dikti: Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’nun davetine yanıt

KILIÇDAROĞLU'NDAN HDP'YE DAVET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla adaylığına karşı çıkan Meral Akşener'e "İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim" diyerek yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu ayrıca 'sofrayı büyüteceğiz' diyerek HDP'ye isim vermeden davet göndermişti.

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SON DAKİKA | İYİ Parti’nin kalktığı 6’lı masaya HDP gözünü dikti: Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’nun davetine yanıt

"AKŞENER KENDİSİNİ MUHALEFETE KAYYIM İLAN ETTİ"

HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından; "Akşener kendisini CHP'ye ve muhalefete kayyım ilan etti… No pasaran!" paylaşımı yaptı.

SON DAKİKA | İYİ Parti’nin kalktığı 6’lı masaya HDP gözünü dikti: Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’nun davetine yanıt

Kürkçü, paylaşımında şu ifadeleri yazdı:

"Akşener kendisini CHP'ye ve muhalefete kayyım ilan etti… No pasaran! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ahlak ve şahsiyet ve insanlık sınavındalar. Akşener'in rezilane rüşvetine tenezzül etmeyerek onu MC geleneğiyle birlikte belediye çöplüklerine gömdükler an kendileri de bir demokratik sinerji kaynağına dönüşecekler... İnsanlık kazansın!" dedi.

SON DAKİKA | İYİ Parti’nin kalktığı 6’lı masaya HDP gözünü dikti: Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’nun davetine yanıt

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasıyla ilgili "Meral Akşener hiçbir zaman Türkiye halklarının umudu olmadı. Gereğinden fazla rol vermeye gerek yok. Sadece kendine yakışanı yaptı" ifadelerini kullandı.

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