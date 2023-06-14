Son dakika: Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da: Bayram ikramiyeleri artacak mı?

Son dakika haberleri: 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, çalışmara ara vermeden başladı. Bu kapsamda yeni bakanlarla ilk toplantısını 6 Haziran'da gerçekleştiren Başkan Erdoğan, bugün ikinci kez kabineyi topluyor. Kabinenin gündeminde asgari ücrete yapılacak ara zammın yanı sıra; Başkan Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular da kabinede ele alınacak. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları...