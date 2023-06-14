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Haberler Galeri Son dakika: Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da: Bayram ikramiyeleri artacak mı?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 07:53

Son dakika: Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da: Bayram ikramiyeleri artacak mı?

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. 6 Haziran'daki ilk toplantının ardından kısa süre içerisinde ikinci bir araya gelecek olan kabinenin gündeminde sıcak başlıklar yer alıyor. Asgari ücret mesaisinin yanı sıra, bayram ikramiyeleri ve Temmuz ayında süresi dolacak olan konut kiralarında tavan artış oranı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı da masadaki konular arasında. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları...

Son dakika: Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da: Bayram ikramiyeleri artacak mı?

Son dakika haberleri: 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, çalışmara ara vermeden başladı. Bu kapsamda yeni bakanlarla ilk toplantısını 6 Haziran'da gerçekleştiren Başkan Erdoğan, bugün ikinci kez kabineyi topluyor. Kabinenin gündeminde asgari ücrete yapılacak ara zammın yanı sıra; Başkan Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular da kabinede ele alınacak. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da: Bayram ikramiyeleri artacak mı?

SON DAKİKA: KABİNE TOPLANIYOR! GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA

Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir hafta aranın ardından yeniden toplanıyor. Toplantıda ana gündem ekonomi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde uygulanacak politikalar hakkında kabineyi bilgilendirecek.

Enflasyonun yol açtığı refah kaybını telafi edecek adımlar gündemde olacak.

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Son dakika: Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da: Bayram ikramiyeleri artacak mı?

ZAM ORANININ İSTİHDAMA YANSIMASI DEĞERLENDİRİLECEK

Başkan Erdoğan, yeni kabinesinin ikinci toplantısına Beştepe'de başkanlık edecek. Gündemde asgari ücret mesaisi olacak. Toplantıda tespit komisyonunun ilk toplantısının yansımaları masaya gelecek.

Yüksek enflasyondan kaynaklanan refah kaybının önlenmesi için asgari ücrete yapılacak zam oranı, zammın istihdama etkisi ele alınacak. 30 Haziran'da süresi dolacak olan asgari ücrete devlet eliyle verilen prim desteğinin uzatılıp uzatılmayacağı da değerlendirilecek.

Son dakika: Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da: Bayram ikramiyeleri artacak mı?

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Memura ilave refah payı verilmesi, 7 bin 500 liranın üzerindeki emekli aylıklarıyla ilgili kademeli düzenleme ile bayram ikramiyeleri de kabinede ele alınacak.

Son dakika: Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da: Bayram ikramiyeleri artacak mı?

KİRA ARTIŞINDA TAVAN SÜRESİ DOLUYOR

Temmuz ayında süresi dolacak olan konut kiralarında tavan artış oranı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı da masadaki konular arasında.

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