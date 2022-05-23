Giriş Tarihi: 23.05.2022 06:53
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
07:23
Son dakika | Kabine toplantısı ile kritik konular ele alınacak; NATO, cezaevi izinleri ve ekonomi ön planda
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündem ile toplanacak. Külliye'deki kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Kritik konularla ilgili bakanlar sunum yapacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ile açık cezaevlerindeki koronavirüs izninin uzatılması öncelikli gündem maddeleri olarak ele alınacak. Yine ekonomik veriler ve enflasyona karşı alınacak tedbirler de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanların masasında olacak. İşte Kabine toplantısına dair son dakika gelişmeleri