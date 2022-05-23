Son dakika kabine toplantısı haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun bir gündem ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Beştepe'deki toplantıda iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu da öncelikli gündem maddesi olarak ele alınacak. Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açık cezaevi izinlerinin uzatılmasına ilişkin kararın da bu kabine toplantısında ele alınacağını duyurması ile çok sayıda vatandaşın gözü alınacak kararlara çevrildi. Enflasyon ve ekonomide alınacak tedbirlere ilişkin de ilgili bakanlıklar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmeleri yine kabinenin gündeminde olacak.

İşte kabine toplantısı son dakika gelişmeleri...