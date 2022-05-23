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Haberler Galeri Son dakika | Kabine toplantısı ile kritik konular ele alınacak; NATO, cezaevi izinleri ve ekonomi ön planda
Giriş Tarihi: 23.05.2022 06:53 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 07:23

Son dakika | Kabine toplantısı ile kritik konular ele alınacak; NATO, cezaevi izinleri ve ekonomi ön planda

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündem ile toplanacak. Külliye'deki kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Kritik konularla ilgili bakanlar sunum yapacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ile açık cezaevlerindeki koronavirüs izninin uzatılması öncelikli gündem maddeleri olarak ele alınacak. Yine ekonomik veriler ve enflasyona karşı alınacak tedbirler de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanların masasında olacak. İşte Kabine toplantısına dair son dakika gelişmeleri

Son dakika | Kabine toplantısı ile kritik konular ele alınacak; NATO, cezaevi izinleri ve ekonomi ön planda

Son dakika kabine toplantısı haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun bir gündem ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Beştepe'deki toplantıda iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu da öncelikli gündem maddesi olarak ele alınacak. Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açık cezaevi izinlerinin uzatılmasına ilişkin kararın da bu kabine toplantısında ele alınacağını duyurması ile çok sayıda vatandaşın gözü alınacak kararlara çevrildi. Enflasyon ve ekonomide alınacak tedbirlere ilişkin de ilgili bakanlıklar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmeleri yine kabinenin gündeminde olacak.

İşte kabine toplantısı son dakika gelişmeleri...

Son dakika | Kabine toplantısı ile kritik konular ele alınacak; NATO, cezaevi izinleri ve ekonomi ön planda

SON DAKİKA | KRİTİK KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İÇİN GÖZLER BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Külliye'de gerçekleşecek toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek. Kabinenin öncelikli gündem maddesi NATO olacak. Beştepe'deki toplantıda, bu konuda önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

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Son dakika | Kabine toplantısı ile kritik konular ele alınacak; NATO, cezaevi izinleri ve ekonomi ön planda

NATO İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Terör destekleri ile bilinen Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımının değerlendirileceği toplantıda NATO üyesi ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği kesmeleri konusunda takınılacak tavır ele alınacak.

Son dakika | Kabine toplantısı ile kritik konular ele alınacak; NATO, cezaevi izinleri ve ekonomi ön planda

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI VE DİĞER DIŞ GELİŞMELER

Edinilen son dakika bilgisine göre Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sonra erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar, Doğu Akdeniz'deki son durum, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de ele alınacak diğer konular olacak.

Son dakika | Kabine toplantısı ile kritik konular ele alınacak; NATO, cezaevi izinleri ve ekonomi ön planda

ENFLASYONLA MÜCADELE KABİNE TOPLANTISININ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNDE İLGİLİ BAKANLARLA DEĞERLENDİRİLECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği Kabine toplantısında fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirlerin piyasaya yansıması da değerlendirilecek. Enflasyonla mücadelede önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak.

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