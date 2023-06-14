Giriş Tarihi: 14.06.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 22:38

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını ve sonuçlarını açıklıyor

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı, Bakanlar Kurulu'nun katılımıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanllğı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Saat 14.30 başlayan toplantı, saat 22.30'da sona erdi. Türkiye Yüzyılı'nın ikinci Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı, bayram ikramiyeleri, öğrencilere indirimli telefon ve bilgisayar ve temmuz ayında süresi dolacak olan konut kiralarında tavan artış oranı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı görüşüldü. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin ayrıntıları...