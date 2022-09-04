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Haberler Galeri Son dakika | Kabine toplantısında 2 kritik karar masada; Borçların silinmesi ve ucuz ev...
Giriş Tarihi: 04.09.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 12:32

Son dakika | Kabine toplantısında 2 kritik karar masada; Borçların silinmesi ve ucuz ev...

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalar yapacağı Eylül ayının ilk Kabine Toplantısı yarın gerçekleşecek. Dar gelirlinin borçlarının silinmesine ilişkin çalışma ve ucuz ev kampanyasına ilişkin önemli kararların alınması beklenen Kabine Toplantısında birçok başlık yer alıyor. Peki ucuz konutta son karar, kontenjanlar ve şartlar ne olacak? Dar gelirli vatandaşlar için gelecek pakete göre hangi borçlar silinecek ve o adımlar ne olacak? İşte Kabine gündeminin ayrıntıları...

Son dakika | Kabine toplantısında 2 kritik karar masada; Borçların silinmesi ve ucuz ev...

Son dakika haberler: Kabine Toplantısı kapsamında dar gelirli vatandaşların elini rahatlatacak önlemler hükümetin gündeminde olacak. Yarın gerçekleşecek zirvede masaya dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına ilişkin adımların gelmesi bekleniyor. Peki hangi borçlar silinecek ve o adımlar ne olacak?

SON DAKİKA | DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN BORÇLARININ SİLİNMESİ

Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir Hükümetin gündeminde. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek.

Son dakika | Kabine toplantısında 2 kritik karar masada; Borçların silinmesi ve ucuz ev...

HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK?

Yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor.

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Son dakika | Kabine toplantısında 2 kritik karar masada; Borçların silinmesi ve ucuz ev...

KAÇ TL'YE KADAR BORÇLAR SİLİNECEK?

Gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi Hükümetin gündeminde olacak Kabine Toplantısında. Ekonomi alanında dar gelirliye yönelik adımlar olacak.

Son dakika | Kabine toplantısında 2 kritik karar masada; Borçların silinmesi ve ucuz ev...

BORÇLARIN SİLİNMESİNDE ÖNE ÇIKAN TARİH

Yürürlük tarihine ilişkin de bir takvim masada. 15 Ağustos ve öncesine ilişkin borçların silinmesi çalışma kapsamında. Planlanan yol haritasında bu tarih dikkat çekerken düzenlemenin toplamda 6 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor.

Son dakika | Kabine toplantısında 2 kritik karar masada; Borçların silinmesi ve ucuz ev...

TOPLAMDA 30 MİLYARLIK BORÇ SİLİNECEK

Silinecek toplam borç miktarının da 30 milyar TL'yi bulacağı öngörülüyor.

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